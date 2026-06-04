Την άμεση επίλυση των καθυστερήσεων στις πληρωμές των ιατρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για τα καρδιαγγειακά νοσήματα ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με επιστολή που απέστειλε προς τη διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Όλγα Μπαλαούρα.

Σύμφωνα με την επιστολή, ο ΙΣΑ έχει λάβει πλήθος καταγγελιών από ιατρούς – μέλη του, οι οποίοι αναφέρουν ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή για τις υπηρεσίες που παρέχουν στο ΕΣΥ και στα Κέντρα Υγείας της 1ης ΥΠΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, από τον Αύγουστο του 2025.

Ο Ιατρικός Σύλλογος υπογραμμίζει ότι «η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη, ιδιαίτερα όταν για τις ίδιες ακριβώς ιατρικές πράξεις οι ιδιώτες ιατροί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποζημιώνονται εντός δύο μηνών».

Για τον λόγο αυτό, ο ΙΣΑ καλεί τη Διοίκηση της 1ης ΥΠΕ να προχωρήσει άμεσα στην τακτοποίηση των οφειλών και να ενημερώσει τον Σύλλογο για τους λόγους που οι συγκεκριμένοι ιατροί παραμένουν απλήρωτοι για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους δέκα μήνες.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, «Δεν είναι δυνατόν οι ιατροί που στηρίζουν έμπρακτα τα προγράμματα πρόληψης και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στους πολίτες να παραμένουν απλήρωτοι για περισσότερο από δέκα μήνες. Η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίζει με σεβασμό και συνέπεια το ιατρικό προσωπικό που συμβάλλει στην επιτυχία των προγραμμάτων δημόσιας υγείας. Ζητούμε την άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων και τη θεσμοθέτηση διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την έγκαιρη αποζημίωση των ιατρών, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια».