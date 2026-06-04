Ο ούτως ή άλλως πολυτάλαντος Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε για λίγο στα παπούτσια ενός άλλου διάσημου… Γιάννη, του Τζον Τραβόλτα!

Ο “Greek Freak”, μαζί με τα αδέρφια του Θανάση, Κώστα και Άλεξ, συμμετείχαν σε διαφήμιση της εταιρίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Kalshi, στην οποία είναι επενδυτής ο 30χρονος σούπερ σταρ του NBA.

Για τις ανάγκες του πρότζεκτ, ο Γιάννης εμφανίζεται σε ρόλο Τζον Τραβόλτα, με αναφορές στην ταινία Grease και ένα λογοπαίγνιο που ξεχωρίζει, καθώς η λέξη “Greece” ακούγεται ως “Grease”. Στο ξεκίνημα της διαφήμισης απαντά με χιούμορ στο σχόλιο του αφηγητή, λέγοντας ότι είναι από την Ελλάδα.

Παράλληλα, μαζί με τα αδέρφια του εμφανίζεται να χορεύει, να συμμετέχει σε σκηνές εμπνευσμένες από την ταινία και φυσικά να κάνει εντυπωσιακά καρφώματα, σε ένα σποτ διάρκειας 60 δευτερολέπτων που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια των NBA Finals.