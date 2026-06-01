Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην Πούσκας Αρένα για τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα τόσο στις εξέδρες όσο και στον αγωνιστικό χώρο.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς συμμετείχε σε δραστηριότητες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, δοκιμάζοντας τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες σε ειδικά οργανωμένα παιχνίδια στο γήπεδο.

Παρότι δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στις προσπάθειές του, ο Έλληνας διεθνής του NBA έδειξε καλή τεχνική κατάρτιση και άνεση με την μπάλα, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις για την επαφή του με το ποδόσφαιρο.

Για ακόμη μία φορά, ο Αντετοκούνμπο απέδειξε το ευρύ αθλητικό του ταλέντο, κερδίζοντας το ενδιαφέρον του κόσμου και εκτός παρκέ.