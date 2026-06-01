Ο Τζέιμς Μίλνερ αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 40 ετών, βάζοντας τέλος σε μια εντυπωσιακή καριέρα που διήρκεσε 24 χρόνια στα αγγλικά γήπεδα.

Ο έμπειρος Άγγλος μέσος αφήνει το ποδόσφαιρο ως ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Premier League, φτάνοντας τις 658 εμφανίσεις και ξεπερνώντας τον Γκάρεθ Μπάρι.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή ξεκίνησε το 2002 στη Λιντς και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Νιούκαστλ, Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και Μπράιτον, ξεχωρίζοντας για την ευελιξία του και την αφοσίωσή του μέσα στο γήπεδο.

Στη διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Premier League (δύο με τη Σίτι και ένα με τη Λίβερπουλ), ενώ το 2019 πανηγύρισε και την κατάκτηση του Champions League με τους «Reds», μαζί με τίτλους σε FA Cup και League Cup.

Με την εθνική Αγγλίας κατέγραψε 61 συμμετοχές, αποτελώντας για χρόνια σταθερό μέλος των «Τριών Λιονταριών» και έναν από τους πιο αξιόπιστους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.