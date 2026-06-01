Στο πένθος έχει βυθιστεί η Πάτρα και η οικογένεια της Παναχαϊκής μετά την τραγική είδηση του θανάτου ενός νεαρού αθλητή του συλλόγου και του πατέρα του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Ηλίας Κωνσταντίνος Γκέκας, που αγωνιζόταν στο εφηβικό τμήμα μπάσκετ της ομάδας, έχασε τη ζωή του σε ηλικία 16 ετών, μαζί με τον πατέρα του Διονύση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο επέβαιναν σε δίκυκλο το μεσημέρι της Κυριακής (31/5), όταν το όχημα βγήκε από την πορεία του και κατέληξε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του δρόμου.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία και οπτικό υλικό, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία και στον σύλλογο, που αποχαιρετά ένα νέο παιδί και τον πατέρα του.

Η ανακοίνωση της Παναχαϊκής

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκε το θάνατο του νεαρού αθλητή του Συλλόγου Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα που έφυγε απρόσμενα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 16 ετών σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αγαπημένο του πατέρα Διονύση.

Ο Ηλίας Κωνσταντίνος Γκέκας ήταν επίλεκτο μέλος της Εφηβικής Ομάδας Μπάσκετ της Παναχαϊκής και ξεχώριζε όχι μόνο για τις αγωνιστικές του ικανότητες αλλά κυρίως για το ήθος και τον εξαίρετο χαρακτήρα του.

Η Διοίκηση της Π.Γ.Ε. με αισθήματα θλίψης εκφράζει στην Οικογένεια τα ειλικρινή της συλλυπητήρια».