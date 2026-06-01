Η Ελλάδα και η Ιταλία αναδεικνύονται στις κορυφαίες επιλογές παγκοσμίως για το 2026 όσον αφορά τα προγράμματα χορήγησης άδειας διαμονής μέσω επενδύσεων (Golden Visa), σύμφωνα με το economista. Η νέα αυτή τάση αντανακλά μια εποχή διεθνούς κινητικότητας κεφαλαίων, καθώς όλο και περισσότεροι εύποροι επενδυτές, επιχειρηματίες και οικογένειες υψηλής καθαρής αξίας αναζητούν χώρες που προσφέρουν ασφάλεια, σταθερότητα και ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια μετανάστευση πλούτου βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι πάνω από 165.000 εκατομμυριούχοι θα αλλάξουν χώρα κατοικίας το 2026, σημειώνοντας αύξηση 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και σχεδόν διπλασιασμό σε σύγκριση με πριν από μία δεκαετία.

Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις των προγραμμάτων Golden Visa

Η Ελλάδα καταλαμβάνει μία από τις υψηλότερες θέσεις στη διεθνή κατάταξη χάρη στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό της πρόγραμμα. Το ελληνικό καθεστώς προσφέρει άδεια διαμονής σε επενδυτές που προχωρούν σε επενδύσεις ακινήτων ή άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες, χωρίς να απαιτεί μόνιμη διαμονή στη χώρα. Οι δικαιούχοι διατηρούν την άδεια όσο κατέχουν την επένδυση, ενώ απολαμβάνουν ελεύθερη μετακίνηση εντός της ζώνης Σένγκεν, στοιχείο που αυξάνει σημαντικά την αξία του προγράμματος για επενδυτές από τρίτες χώρες.

Η Ιταλία και η Πορτογαλία ενισχύουν τη θέση τους

Η Ιταλία εμφανίζεται εξίσου ισχυρή στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, διαθέτοντας ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς για κατοίκους υψηλού πλούτου. Το ιταλικό σύστημα προβλέπει σταθερό ετήσιο φόρο για τα παγκόσμια εισοδήματα των δικαιούχων, ανεξάρτητα από το πραγματικό μέγεθος της περιουσίας τους, προσελκύοντας επιχειρηματίες και διεθνείς προσωπικότητες που αναζητούν προβλέψιμη φορολογική μεταχείριση.

Στην πέμπτη θέση της διεθνούς κατάταξης βρίσκεται η Πορτογαλία, η οποία μετά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις επικεντρώνεται πλέον στην προσέλκυση εξειδικευμένων επαγγελματιών, ερευνητών και στελεχών υψηλής τεχνολογίας. Παρά τους περιορισμούς στην αγορά ακινήτων, παραμένει δημοφιλής προορισμός για διεθνείς επενδυτές.

Η Ισπανία εκτός ανταγωνισμού

Αντίθετα, η Ισπανία έχει αποσυρθεί από τον διεθνή ανταγωνισμό μετά την κατάργηση του προγράμματος Golden Visa τον Απρίλιο του 2025. Η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με νέες φορολογικές επιβαρύνσεις στις μεγάλες περιουσίες, έχει μειώσει την ελκυστικότητα της χώρας για εύπορους ξένους επενδυτές, οδηγώντας σε καθαρές απώλειες υψηλών περιουσιών.

Οι χώρες του Κόλπου στην κορυφή

Παρά τη δυναμική της Ευρώπης, οι χώρες του Κόλπου αναδεικνύονται πλέον ως οι πιο ισχυροί πόλοι έλξης για παγκόσμιους εκατομμυριούχους. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν καθιερωθεί ως κορυφαίος προορισμός, προσφέροντας μακροχρόνια διαμονή και πλήρη φορολογική απαλλαγή για φυσικά πρόσωπα, περιουσίες και επενδυτικές αποδόσεις.

Ανοδική πορεία σημειώνει και η Σαουδική Αραβία με το πρόγραμμα Premium Residency, που παρέχει μακροχρόνια παραμονή, πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και δυνατότητα επενδύσεων σε ακίνητα και επιχειρήσεις της χώρας.

Αμερικανική ανταπόκριση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να ενισχύσουν την ελκυστικότητά τους μέσω νέων επενδυτικών προγραμμάτων ταχείας διαμονής για όσους πραγματοποιούν σημαντικές οικονομικές εισφορές. Το πρόγραμμα EB-5 παραμένει βασική οδός εισόδου ξένων επενδυτών στην αμερικανική αγορά.

Η Ελλάδα κερδίζει έδαφος στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι ο διεθνής ανταγωνισμός για την προσέλκυση πλούτου εντείνεται. Οι χώρες που συνδυάζουν πολιτική σταθερότητα, πρόσβαση σε αγορές, υψηλή ποιότητα ζωής και ευνοϊκή φορολογία βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς για επενδυτές και οικογένειες υψηλού πλούτου. Η εισροή νέων κεφαλαίων δεν ενισχύει μόνο την αγορά ακινήτων, αλλά και το σύνολο της οικονομίας, δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης και περαιτέρω αναβάθμισης της χώρας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.