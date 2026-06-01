Ο Μάριος Οικονόμου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις, η εικόνα της εγκεφαλικής του λειτουργίας δεν είναι ενθαρρυντική, με αποτέλεσμα να προγραμματιστούν νέες εξετάσεις, πιθανότατα το απόγευμα της Τρίτης (2/6).

Τι αναφέρουν για την κατάσταση της υγείας του Μάριου Οικονόμου

Όπως αναφέρει το epirussport.gr, ο Μάριος Οικονόμου έχει υποβληθεί σε ειδικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η λειτουργία του εγκεφάλου του και αν υπάρχει ανταπόκριση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει ενθαρρυντικά ευρήματα.

Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισής του, με τους οικείους του και το ιατρικό προσωπικό να αναμένουν σημάδια βελτίωσης στη λειτουργία του εγκεφάλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής ενεπλάκη σε τροχαίο το Σάββατο 23 Μαΐου, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.