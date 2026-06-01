«Σε περίπτωση που με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» φώναζε η 39χρονη μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμά τους στην Καλαμάτα, σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες των γειτόνων. Tα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο, όταν λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα οι κραυγές της άτυχης γυναίκας «σήκωσαν στο πόδι» τη γειτονιά.

Το χρονικό του άγριου εγκλήματος και η ομολογία

Ήταν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν γείτονες άκουσαν τις έντονες φωνές της άτυχης γυναίκας να προέρχονται από το διαμέρισμα.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, όπου ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτος αίματα, ενώ η 39χρονη σύζυγος του, εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους, δίπλα στο κρεβάτι με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι το οποίο ήταν τοποθετημένο στο χέρι της.

Ο 41χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για να μπορέσουν και οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, να διακριβώσουν τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την αποτρόπαια πράξη.

Τα παιδιά στο σπίτι την ώρα του φονικού

Η πιο συγκλονιστική πτυχή της υπόθεσης είναι ότι η τραγωδία εκτυλίχθηκε ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών, βρίσκονταν μέσα στο σπίτι. Τα παιδιά απομακρύνθηκαν άμεσα και με ασφάλεια από τις Αρχές και μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη άνδρας για ανθρωποκτονία από πρόθεση στη Μεσσηνία

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.