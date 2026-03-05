Προφυλακιστέος για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας κρίθηκε ο 38χρονος από τον Κολωνό, ο οποίος κατηγορείται και για τη δολοφονία της 31χρονης συντρόφου του.

Κατά την απολογία του, ο 38χρονος ισχυρίστηκε ότι το μοναδικό περιστατικό βίας που παραδέχεται αφορά δύο χαστούκια, που όπως είπε, έδωσε στη σύντροφό του πριν από περίπου δύο μήνες, έπειτα από έντονο καβγά μεταξύ τους. Όπως ανέφερε, οι εντάσεις στη σχέση τους συνδέονταν με καθημερινά προβλήματα, αλλά και, όπως υποστήριξε, με την «υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ» από την πλευρά της Νεκταρίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι εκείνη τον κατηγορούσε συχνά, πως τη κακοποιούσε, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, φλέρταρε με άλλα άτομα.

«Το μόνο που πραγματικά έπραξα εις βάρος της Νεκταρίας, ήταν δύο χαστούκια προ διμήνου, μετά από πολύ έντονο καυγά που είχαμε μεταξύ μας, καθότι πέραν των ανωτέρω καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζαμε ένεκα της “αστείρευτης δίψας της για αλκόολ”, η Νεκταρία δε δίσταζε να φλερτάρει έντονα με τρίτους και να με κατηγορεί παντού, ότι δήθεν ήμουν κακοποιητικός εις βάρος της» φέρεται να είπε σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Περιγράφοντας το συγκεκριμένο περιστατικό, ανέφερε ακόμη, ότι από το χαστούκι έφυγε από το χέρι της το κινητό τηλέφωνο που κρατούσε και τη χτύπησε στο μάτι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μώλωπας. «Σημειωτέον δε, ότι από το χαστούκι εκείνο, πετάχτηκε το κινητό της που κρατούσε στο χέρι της και τη χτύπησε στο μάτι της, το οποίο και μελάνιασε» είπε χαρακτηριστικά. Σε βάρος του 38χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για ενδοοικογενειακή βία, ενώ η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση παραμένει υπό διερεύνηση στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

«Ήταν τέτοια η κατάσταση της Νεκταρίας, που δυστυχώς το μοιραίο θα ερχόταν σύντομα»

Σε απολογητικό υπόμνημα που παρέδωσε, ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ, επικαλούμενος στοιχεία από τη νεκροτομή, απέδωσε τον θάνατο της συντρόφου του σε παθολογική αιτία αλλά και σε πτώση «αφού η θανούσα έπασχε από κίρρωση ήπατος τελικού σταδίου, ηπατική νόσο, με βέβαιο σύμπτωμα την αναιμία, μία από τις γνωστότερες αιτίες πτώσης/πτώσεων». Φέρεται επίσης να τονίζει: «Λυπούμαι που το αναφέρω, αλλά ήταν προδιαγεγγραμένος ο θάνατος της. Ήταν τέτοια η κατάσταση της Νεκταρίας, που δυστυχώς το μοιραίο θα ερχόταν σύντομα». Ο κατηγορούμενος παράλληλα εξέφρασε «την βαθιά μου θλίψη για την απώλεια της Νεκταρίας την οποία αγαπούσα, φρόντιζα και πραγματικά έκανα μεγάλη προσπάθεια να σώσω από τη μεγάλη και μη ελεγχόμενη εξάρτησή της από το αλκοόλ».

Όσον αφορά τις κακώσεις στο σώμα της 31χρονης, ο κατηγορούμενος αρνείται ότι σχετίζονται με βία εκ μέρους του, αλλά στην τραγική κατάσταση της υγείας της που επέφερε ζαλάδες και πτώσεις. Περιγράφοντας την ημέρα θανάτου της Νεκταρίας, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται πως αφού την φρόντισε και της πήγε κάποια πράγματα από το φαρμακείο, έφυγε για την δουλειά του, έχοντας ωστόσο έγνοια, καθώς η γυναίκα ήταν πολύ άσχημα. Περί τις 3.00 το μεσημέρι γύρισα και πάλι, σκαστός από την δουλειά μου. Όταν άνοιξα την πόρτα και εισήλθα στο σπίτι αντίκρισα τη Νεκταρία πεσμένη στο έδαφος μπρούμυτα με αίματα. Γύρισα το σώμα της και σοκαρίστηκα κυριολεκτικά, όταν αντιλήφθηκα ότι ήταν νεκρή. Άρχισα να φωνάζω και να καλώ σε βοήθεια τη γιαγιά μου και την θεία μου που βρίσκονταν στον πάνω όροφο, παρακαλώντας τους να καλέσουν το 166, το οποίο και κλήθηκε αμέσως από την θεία μου».