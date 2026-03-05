Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά το τέλος της απολογίας του ο 38χρονος ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της δολοφονίας της 31χρονης συντρόφου του στον Κολωνό.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνείται ότι σκότωσε τη σύντροφο του, μετά το τέλος της απολογίας του οδηγείται στη φυλακή για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος.

Σε ό,τι αφορά το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για το οποίο ο εισαγγελέας έχει ασκήσει επίσης σε βάρος του κατηγορούμενου, δίωξη η έρευνα – κατά πληροφορίες – συνεχίζεται.

Γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης ώστε ο δικαστικός λειτουργός να έχει όλα τα δεδομένα στα χέρια του για να κρίνει αν και πότε θα καλέσει σε συμπληρωματική απολογία τον δράστη.