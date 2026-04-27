Μέχρι πρόσφατα, το όνομά του δεν έλεγε πολλά στο ευρύ κοινό. Σήμερα, όμως, ο Εστεμπάν Λεπόλ συγκαταλέγεται στους πιο φορμαρισμένους επιθετικούς της Ligue 1, πραγματοποιώντας κορυφαία σεζόν στη καριέρα του.

Η καθοριστική στροφή ήρθε το 2024, με τη μεταγραφή του στην Ανζέ, όπου συνέβαλε στην άνοδο της ομάδας και άρχισε να δείχνει το επιθετικό του ένστικτο.

🚨 𝗘𝗦𝗧𝗘𝗕𝗔𝗡 𝗟𝗘𝗣𝗔𝗨𝗟 𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗥𝗘̂𝗧 𝗔̀ 𝗔𝗡𝗡𝗨𝗟𝗘𝗥 𝗦𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔𝗚𝗘 𝗖𝗘𝗧 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗦’𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗧 𝗔𝗣𝗣𝗘𝗟𝗘́ 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 ! 🇫🇷 Le meilleur buteur de Ligue 1 a confié à @telefoot_TF1 qu’il allait se marier cet été ! 🤵‍♂️ Mais sa… pic.twitter.com/6A92VkLXIr — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 27, 2026

Η εκτόξευση συνεχίστηκε με τη μετακίνησή του στη Ρεν, όπου τη φετινή σεζόν εντυπωσιάζει: 18 γκολ και 4 ασίστ σε 31 εμφανίσεις, επιδόσεις που τον έχουν βάλει στο στόχαστρο μεγάλων συλλόγων και έχουν εκτοξεύσει την αξία του.

Την ίδια ώρα, ο τραυματισμός του Ούγκο Εκιτικέ ανοίγει χώρο στην αποστολή της Γαλλία για το Μουντιάλ, με τον Λεπόλ να φαντάζει ως ένας από τους βασικούς υποψήφιους για να καλύψει τη θέση.

Ωστόσο, η πιθανή αυτή εξέλιξη συνοδεύεται από ένα προσωπικό δίλημμα. Ο ίδιος έχει προγραμματίσει τον γάμο του μέσα στο καλοκαίρι, κάτι που ίσως χρειαστεί να αναβάλει αν κληθεί να εκπροσωπήσει τη χώρα του στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός.