Μέχρι πρόσφατα, το όνομά του δεν έλεγε πολλά στο ευρύ κοινό. Σήμερα, όμως, ο Εστεμπάν Λεπόλ συγκαταλέγεται στους πιο φορμαρισμένους επιθετικούς της Ligue 1, πραγματοποιώντας κορυφαία σεζόν στη καριέρα του.

Η καθοριστική στροφή ήρθε το 2024, με τη μεταγραφή του στην Ανζέ, όπου συνέβαλε στην άνοδο της ομάδας και άρχισε να δείχνει το επιθετικό του ένστικτο.

Η εκτόξευση συνεχίστηκε με τη μετακίνησή του στη Ρεν, όπου τη φετινή σεζόν εντυπωσιάζει: 18 γκολ και 4 ασίστ σε 31 εμφανίσεις, επιδόσεις που τον έχουν βάλει στο στόχαστρο μεγάλων συλλόγων και έχουν εκτοξεύσει την αξία του.

Την ίδια ώρα, ο τραυματισμός του Ούγκο Εκιτικέ ανοίγει χώρο στην αποστολή της Γαλλία για το Μουντιάλ, με τον Λεπόλ να φαντάζει ως ένας από τους βασικούς υποψήφιους για να καλύψει τη θέση.

Ωστόσο, η πιθανή αυτή εξέλιξη συνοδεύεται από ένα προσωπικό δίλημμα. Ο ίδιος έχει προγραμματίσει τον γάμο του μέσα στο καλοκαίρι, κάτι που ίσως χρειαστεί να αναβάλει αν κληθεί να εκπροσωπήσει τη χώρα του στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός.

