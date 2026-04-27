Ο ρόλος και οι δυνατότητες του MQ-25
Το MQ-25 είναι το πρώτο στον κόσμο επιχειρησιακό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού (unmanned carrier-borne tanker). Ο κύριος ρόλος του είναι να τροφοδοτεί με καύσιμα τα μαχητικά του αεροπλανοφόρου, όπως τα F/A-18 Super Hornet, τα EA-18G Growler και τα F-35C.
Με αυτή τη δυνατότητα, το drone επιτρέπει στα μαχητικά να επιχειρούν σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από το αεροπλανοφόρο. Η παράμετρος αυτή θεωρείται ζωτικής σημασίας σε περιοχές όπως ο Ειρηνικός ή ο Περσικός Κόλπος, όπου η δυνατότητα παραμονής του πλοίου σε ασφαλή απόσταση από τις εχθρικές ακτές αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα.