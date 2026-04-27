Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-25A Stingray πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση τη Δευτέρα (27/4), στο πλαίσιο του προγράμματος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ για την ανάπτυξη ενός νέου τύπου ναυτικής αεροπορίας. Το αεροσκάφος σχεδιάζεται να επιχειρεί από αεροπλανοφόρα, με στόχο την υποστήριξη μελλοντικών αποστολών και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. The MQ-25A Stingray has completed its first flight—marking a major step toward the future carrier air wing. From increasing range to reducing risk for pilots, the MQ-25 will help pave the way for unmanned carrier operations. 🎥Courtesy of Boeing pic.twitter.com/BUIAhQcdar — U.S. Navy (@USNavy) April 27, 2026 Το MQ-25 της Boeing, το οποίο αναπτύσσεται για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση, σηματοδοτώντας την έναρξη δοκιμών στο πλαίσιο του προγράμματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών για χρήση από αεροπλανοφόρα.Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, η παρθενική πτήση χαρακτηρίστηκε ως η έναρξη μιας «νέας εποχής για τη ναυτική αεροπορία των ΗΠΑ».

Ο ρόλος και οι δυνατότητες του MQ-25

Το MQ-25 είναι το πρώτο στον κόσμο επιχειρησιακό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού (unmanned carrier-borne tanker). Ο κύριος ρόλος του είναι να τροφοδοτεί με καύσιμα τα μαχητικά του αεροπλανοφόρου, όπως τα F/A-18 Super Hornet, τα EA-18G Growler και τα F-35C.

Με αυτή τη δυνατότητα, το drone επιτρέπει στα μαχητικά να επιχειρούν σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από το αεροπλανοφόρο. Η παράμετρος αυτή θεωρείται ζωτικής σημασίας σε περιοχές όπως ο Ειρηνικός ή ο Περσικός Κόλπος, όπου η δυνατότητα παραμονής του πλοίου σε ασφαλή απόσταση από τις εχθρικές ακτές αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα.