Παρά το γεγονός ότι προηγείται η εκτός έδρας αναμέτρηση στη Λεωφόρο, το ενδιαφέρον των φιλάθλων της ΑΕΚ για το παιχνίδι της 10ης Μαΐου στην Allwyn Arena απέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν τόσο έντονο, που τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν άμεσα.

Όπως έγινε γνωστό, δεν υπάρχει πλέον διαθεσιμότητα για την αναμέτρηση μέσω της επίσημης πλατφόρμας της ομάδας, γεγονός που επιβεβαιώνει το sold out για το συγκεκριμένο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής των playoffs της Super League.

Έτσι, τόσο το ματς με τον Παναθηναϊκό όσο και εκείνο με τον Ολυμπιακό θα διεξαχθούν σε κατάμεστη έδρα, με την ΑΕΚ να συνεχίζει την προσπάθειά της στη μάχη του πρωταθλήματος.