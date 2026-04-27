Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή του Πλατάνου Αλμυρού, με θύμα μία 44χρονη γυναίκα, καταγόμενη από τον Αλμυρό και κάτοικο Νέας Αγχιάλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών και εργαζόμενη στον Αλμυρό, κινούνταν με το δίκυκλο όχημά της σε αγροτικό δρόμο, όταν – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – έχασε τον έλεγχο και εξετράπη της πορείας της, καταλήγοντας σε παρακείμενη αγροτική έκταση.

Λίγα μέτρα αργότερα, το δίκυκλο ανετράπη, με αποτέλεσμα να την καταπλακώσει και να της προκαλέσει σοβαρά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.