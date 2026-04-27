Η Δώρα Αναγνωστοπούλου, στη στήλη «Ιστορίες για αγρίους», σχολιάζει τις νέες θεσμικές σκιές γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών και τη μη ανάσυρσή της από τον Άρειο Πάγο.

Με αιχμή τον ρόλο του εισαγγελέα που αποφάσισε για την υπόθεση, θέτει ζήτημα εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη και ζητά απαντήσεις για τις παρακολουθήσεις πολιτών, δημοσιογράφων και δημόσιων προσώπων.

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει ανοιχτό: ποιος εγγυάται την προστασία των πολιτών, όταν οι θεσμοί που οφείλουν να φυλάσσουν τη Δημοκρατία βρίσκονται οι ίδιοι στο επίκεντρο της αμφισβήτησης.