Η καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» ορίστηκε επίσημα για τις 2 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ημερομηνία αυτή καθορίστηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί το τελικό στάδιο του προγράμματος και να καταστεί δυνατή η έγκριση της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ακριβής υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής των δανείων.

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι που θα έχουν υπογράψει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις έως και τις 2 Ιουνίου 2026, δεν επηρεάζονται από τον ορισμό της συγκεκριμένης ημερομηνίας.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε επιστολή προς τους επικεφαλής των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Με την επιστολή αυτή ενημερώνει για την καταληκτική ημερομηνία και υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» καταγράφει υψηλή απορρόφηση και σημαντική κοινωνική απήχηση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έως σήμερα έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120,15 χιλιάδες ευρώ. Η απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο 84,1%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική του προγράμματος στην αγορά στέγασης.