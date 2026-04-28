Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς και κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα με τον Κασεμίρο, ενώ λίγο πριν την ανάπαυλα ο Σέσκο, μετά από ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες, διαμόρφωσε το 2-0, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Στο δεύτερο μέρος, η Μπρέντφορντ πίεσε και δημιούργησε ευκαιρίες, καταφέρνοντας να μειώσει στο 87’ με εντυπωσιακό σουτ του Γένσεν. Ωστόσο, η Γιουνάιτεντ διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «κόκκινοι διάβολοι» εδραιώνονται στην πρώτη πεντάδα της Premier League και βρίσκονται πολύ κοντά στην επιστροφή τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Σκόρερ: 11′ Καζεμίρο, 43′ Σέσκο, 87΄’ Γένσεν