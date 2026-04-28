Σε ισχύ τίθενται νέα μέτρα Πολιτικής Προστασίας για τη Σαντορίνη, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφουν οι υπουργοί Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Ανάπτυξης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η απόφαση βασίζεται στην ομόφωνη εισήγηση των επιστημόνων, έπειτα από την πρόσφατη έκτακτη συνεδρίαση της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης, της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ, καθώς και της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Η ΚΥΑ αφορά την επανεκτίμηση των περιορισμών πρόσβασης και παραμονής σε συγκεκριμένες περιοχές του ηφαιστειακού συμπλέγματος, λόγω γεωδυναμικών φαινομένων.

Τα μέτρα θα ισχύουν έως τις 31 Μαρτίου 2027 και περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για κρίσιμες περιοχές του νησιού.

Ρυθμίσεις σε λιμένες και οικισμούς

Στον Λιμένα Αθηνιού και στο οδικό δίκτυο του Όρμου Αθηνιού προβλέπονται μέτρα ελέγχου κυκλοφορίας, ώστε να αποφεύγεται ο κυκλοφοριακός φόρτος κατά την αποβίβαση και τον απόπλου των πλοίων. Στόχος είναι η μείωση του χρόνου παραμονής των οχημάτων και της έκθεσης των επιβατών. Η θέση Α στο οδικό δίκτυο θα παραμείνει ελεύθερη ως χώρος έκτακτης ανάγκης, ενώ απαγορεύεται η στάθμευση κάθε είδους οχημάτων εκεί.

Στον Παλαιό Λιμένα Φηρών και στην ανάντη περιοχή που περιλαμβάνει τον λιμενικό χώρο, τις εγκαταστάσεις του Τελεφερίκ και το μονοπάτι Φηρών – Παλαιού Λιμένα, επιτρέπεται η πρόσβαση και η παραμονή, εκτός από την περιοχή Α του λιμένα, όπως ορίζεται στο σχετικό παράρτημα.

Για τον Οικισμό Αρμένη Οίας επιτρέπεται η πρόσβαση τόσο από θάλασσα όσο και από το υφιστάμενο μονοπάτι, καθώς και η παραμονή επισκεπτών.

Περιορισμοί στον Αμμούδι και στη Θηρασιά

Στη Δημοτική οδό προς τον Οικισμό Αμμούδι απαγορεύεται η κυκλοφορία και διέλευση οχημάτων από τη διασταύρωση της περιφερειακής οδού Οίας προς τον λιμένα Αμμούδι. Εξαιρούνται οχήματα τροφοδοσίας μεταξύ 05:00 και 10:00 π.μ. και έως 15 επιβατηγά ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα έως 20 θέσεων, τα οποία θα εισέρχονται εκ περιτροπής με μέριμνα του Δήμου Θήρας για τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Επιτρέπεται επίσης η διέλευση οχημάτων προς και από τη νήσο Θηρασιά.

Στον Οικισμό Αμμούδι επιτρέπεται η πρόσβαση και η παραμονή ατόμων, καθώς και η πρόσβαση από θαλάσσης. Αντίθετα, στο περιπατητικό μονοπάτι Αμμούδι – Ακρωτήριο Άγιος Νικόλαος απαγορεύεται η πρόσβαση και η παραμονή, ενώ στο μονοπάτι Αμμούδι – Οίας επιτρέπεται η διέλευση και η παραμονή.

Στον Κόρφο Θηρασιάς επιτρέπεται η πρόσβαση από ξηράς και θαλάσσης και η παραμονή.

Δυνατότητα αναθεώρησης των μέτρων

Σε περίπτωση εκδήλωσης έντονων γεωδυναμικών ή υδρομετεωρολογικών φαινομένων, τα παραπάνω μέτρα μπορούν να ανασταλούν ή να τροποποιηθούν, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης, καθώς και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει δημοσιευθεί στο σχετικό ΦΕΚ.