Ανησυχία επικρατεί στη Σαντορίνη ενόψει της πασχαλινής περιόδου, μετά τις νέες πτώσεις βράχων που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (19/3) στον δρόμο προς το λιμάνι του Αθηνιού.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα το προσωρινό κλείσιμο του δρόμου και τη δημιουργία κυκλοφοριακής συμφόρησης, καθώς δεκάδες οχήματα προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το λιμάνι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι κατολισθήσεις οφείλονται στη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε το νησί το προηγούμενο βράδυ, προκαλώντας διάβρωση του εδάφους και αποκόλληση βράχων από την πλαγιά.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το συμβάν, ενώ το πρόβλημα έχει πλέον αποκατασταθεί και ο δρόμος έχει ανοίξει για την κυκλοφορία. Ωστόσο, η ταλαιπωρία για τους επιβάτες του πλοίου Blue Star 1 υπήρξε πολύωρη, καθώς το δρομολόγιο που ήταν προγραμματισμένο να προσεγγίσει το λιμάνι στις 15:25 και να αποπλεύσει στις 15:45, παρέμεινε δεμένο στο λιμάνι του Αθηνιού για αρκετή ώρα.