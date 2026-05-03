Η αεροπορική εταιρεία Southwest Airlines βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων, καθώς πτήση της καθυστέρησε σχεδόν μία ώρα επειδή ρομπότ-επιβάτης που είχε υπερμεγέθη χειραποσκευή.

Η πτήση 1568 από το αεροδρόμιο Bay του Σαν Φρανσίσκο προς το διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Ντιέγκο είχε έναν ασυνήθιστο επιβάτη, προκαλώντας εκνευρισμό στους ταξιδιώτες την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα FlightAware, η πτήση, η οποία ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 2 μ.μ., παρέμεινε στο έδαφος περίπου για μία ώρα λόγω ενός ρομπότ ύψους τεσσάρων ποδιών με το όνομα Bebop.

Ο πιλότος ενημέρωσε τους επιβάτες μέσω ενδοεπικοινωνίας ότι ένας «ασυνήθιστος επιβάτης» είχε προκαλέσει την καθυστέρηση, όπως ανέφερε η εφημερίδα San Francisco Chronicle.

Το ρομπότ είχε εντοπιστεί να κινείται στο αεροδρόμιο πριν την επιβίβαση, όμως το πλήρωμα ανησύχησε όταν διαπιστώθηκε ότι καθόταν στη θέση του διαδρόμου, κάτι που παραβιάζει την πολιτική της εταιρείας για ογκώδεις χειραποσκευές.

Όταν το Bebop μετακινήθηκε στη θέση του παραθύρου, οι υπεύθυνοι εξέφρασαν νέες ανησυχίες για τη μπαταρία του.

«Η μπαταρία λιθίου της συσκευής υπερέβαινε το επιτρεπόμενο μέγεθος, οπότε ζητήθηκε από τον πελάτη να την αφαιρέσει», δήλωσε η εκπρόσωπος της Southwest Airlines, Lynn Lunsford. «Εκτιμούμε τον επαγγελματισμό του πληρώματός μας στην αντιμετώπιση της κατάστασης».

Τελικά, η πτήση αναχώρησε λίγο μετά τις 3 μ.μ. και προσγειώθηκε περίπου μία ώρα αργότερα στο Σαν Ντιέγκο.

Μία συνεπιβάτιδα του Bebop, η Cathy Brown, σχολίασε: «Πρέπει να είσαι ανοιχτός σε κάθε νέα περιπέτεια όταν ταξιδεύεις στις μέρες μας».

Ο συνοδός του ρομπότ, Eily Ben-Abraham, εργαζόμενος στην εταιρεία Elite Event Robotics με έδρα το Ντάλας, η οποία ενοικιάζει ρομπότ για εκδηλώσεις, φωτογραφήθηκε με το Bebop στη θέση δίπλα του πριν την απογείωση.

Πριν από την επιβίβαση, το ρομπότ είχε τραβήξει την προσοχή του κοινού στο Instagram, χορεύοντας και κουνώντας τα χέρια του. Όπως ανέφερε ο Ben-Abraham, η ενοικίασή του κοστίζει 500 δολάρια την ώρα.

Ο ίδιος εξήγησε στην Chronicle ότι η εταιρεία μεταφέρει συχνά τέτοιες μηχανές, ακόμη και διεθνώς, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το ρομπότ ήταν πολύ βαρύ για το χώρο αποσκευών. Έτσι, αποφάσισαν να του αγοράσουν εισιτήριο.

Ο Ben-Abraham σημείωσε πως δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κατά τη μεταφορά του Bebop από το Τέξας στην Καλιφόρνια.

Σε δήλωσή του στο περιοδικό People, ανέφερε: «Τα ρομπότ μας έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν αξέχαστες εμπειρίες σε εκδηλώσεις περιστατικά όπως αυτό αναδεικνύουν τόσο τη μοναδικότητα της τεχνολογίας όσο και τις νέες προκλήσεις των μετακινήσεων».

Αντιδράσεις επιβατών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παρά το χιουμοριστικό χαρακτήρα του περιστατικού, αρκετοί επιβάτες αντέδρασαν έντονα. Ένας χρήστης του Instagram έγραψε: «Το διαφημιστικό σας κόλπο προκάλεσε σημαντική καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να χάσω τη συνδεόμενη πτήση μου και να υποστώ επιπλέον έξοδα 400 δολαρίων».

Άλλος επιβάτης σχολίασε: «Μπράβο που καθυστερήσατε την πτήση για μια ώρα απλώς για να φέρετε το ρομπότ-συναισθηματικής υποστήριξής σας».

Ένας τρίτος πρόσθεσε:«Πώς πέρασε αυτό από τον έλεγχο ασφαλείας; Εμείς δεν μπορούμε να περάσουμε ούτε power bank για το κινητό μας!»

Τέλος, ωστόσο, υπήρξαν και πιο μετριοπαθείς φωνές. Ένας σχολιαστής σημείωσε ότι, εφόσον αγοράζεται κανονικά θέση, το περιστατικό είναι αποδεκτό, προτείνοντας ωστόσο καλύτερο συντονισμό με την εταιρεία ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις.