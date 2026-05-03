Ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και της συζύγου του Μελάνια, ταυτοποιήθηκε ως ο Κόουλ Άλεν, ο οποίος πυροβόλησε έναν αστυνομικό, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδιακής εισαγγελέως της Ουάσινγκτον την Κυριακή 3 Μαΐου 2026.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Τζανίν Πίρο ανέφερε ότι οι έρευνες κατέδειξαν πως ένας ομοσπονδιακός πράκτορας δέχθηκε πυρά από τον δράστη της επίθεσης που σημειώθηκε στις 25 Απριλίου, κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο οποίο παρευρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μπορούμε τώρα να εξακριβώσουμε ότι ένα σφαιρίδιο που προήλθε από το σκάγι του κυνηγετικού όπλου Mossberg του κατηγορουμένου είναι συνυφασμένο με την ίνα του γιλέκου του αξιωματικού της Μυστικής Υπηρεσίας», δήλωσε η Πίρο μιλώντας στην εκπομπή «State of the Union» του CNN.

Επίσης η εισαγγελέας πρόσθεσε ότι:«Είναι σίγουρα η σφαίρα του».

Μέχρι στιγμής, ο Άλεν δεν έχει δηλώσει αν είναι ένοχος ή αθώος.

Επίσης, ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε την Κυριακή ότι ενδέχεται να απαγγελθούν επιπλέον κατηγορίες εις βάρος του κατηγορουμένου, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς πυροβόλησε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας προσπαθώντας να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας στο ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή.