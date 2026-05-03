Σάλο προκαλεί νέα υπόθεση που αφορά το BBC, έπειτα από καταγγελίες ότι παρουσιαστής φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά τον καρπό συναδέλφου του κατά τη διάρκεια σωματικής αντιπαράθεσης, με τον οργανισμό να κατηγορείται ότι συγκάλυψε το περιστατικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mail on Sunday, τα στελέχη του οργανισμού ενημερώθηκαν για το περιστατικό, ωστόσο δεν ειδοποίησαν την αστυνομία ούτε προχώρησαν σε πειθαρχικές ενέργειες. Ο παρουσιαστής συνέχισε να εργάζεται στο δίκτυο επί σειρά ετών μετά το συμβάν.

Πηγή που μίλησε στην εφημερίδα ανέφερε ότι ο άνδρας «της έπιασε τους καρπούς, τους σταύρωσε και την έριξε στο πάτωμα». Υπήρξε ιατρική γνωμάτευση, αλλά «κανείς δεν έκανε τίποτα– ήταν συγκάλυψη από το BBC».

Το δίκτυο έχει δεχθεί έντονη κριτική και στο παρελθόν για αποτυχία διερεύνησης σοβαρών υποθέσεων που αφορούσαν τον Τζίμι Σάβιλ, τον παρουσιαστή ειδήσεων Χιου Έντουαρντς και τον DJ Σκοτ Μιλς.

Αντιδράσεις από πολιτικούς

Ανώτερα στελέχη του βρετανικού Κοινοβουλίου καταδίκασαν τις νέες αποκαλύψεις. Ο βουλευτής των Συντηρητικών Γκρεγκ Στάφορντ δήλωσε πως «είναι απίστευτο ότι δεν ελήφθησαν τα δέοντα μέτρα» και πρόσθεσε ότι: «όταν κάποιος σπάει τον καρπό άλλου, πρόκειται για επίθεση και η αστυνομία θα έπρεπε να είχε ειδοποιηθεί».

Η Mail on Sunday γνωρίζει την ταυτότητα των δύο εμπλεκομένων, ωστόσο δεν τη δημοσιοποιεί. Και οι δύο έχουν αποχωρήσει από το BBC για λόγους άσχετους με το περιστατικό, το οποίο φέρεται να συνέβη γύρω στο 2014.

Εσωτερικές έρευνες και κατηγορίες για αδράνεια

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση είχε καλέσει επανειλημμένα τον παρουσιαστή για συζητήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά του, μετά από αναφορές εργαζομένων για πιθανή χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών. Είχε επίσης συλληφθεί για άσχετο περιστατικό, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κατηγορίες.

Αντί να τον απολύσει, η διοίκηση του ανέθεσε–όπως αναφέρεται«ανεπιθύμητες βάρδιες», ελπίζοντας ότι θα παραιτηθεί. «Το BBC μπορούσε να δει πού οδηγούσε η κατάσταση, αλλά προτίμησε να μην δράσει αποφασιστικά», σημείωσε η ίδια πηγή.

Νέες αποκαλύψεις και κλίμα δυσπιστίας

Η υπόθεση είναι η δεύτερη μέσα σε λίγες εβδομάδες που φέρνει το BBC στο επίκεντρο κατηγοριών για συγκάλυψη. Τον προηγούμενο μήνα, το δίκτυο δέχθηκε επικρίσεις επειδή δεν είχε κινηθεί εναντίον του πρώην ραδιοφωνικού παραγωγού Σκοτ Μιλς, παρότι γνώριζε ότι η αστυνομία τον είχε ερευνήσει το 2017 για καταγγελίες περί σεξουαλικών αδικημάτων. Ο Μιλς απολύθηκε τον Μάρτιο του 2024, όταν αποκαλύφθηκε ότι η καταγγέλλουσα ήταν ανήλικη.

Παράλληλα, το BBC είχε κατηγορηθεί για έλλειψη διαφάνειας στην υπόθεση του Χιου Έντουαρντς, ο οποίος συνέχισε να λαμβάνει μισθό για μήνες μετά τη σύλληψή του για κατοχή υλικού παιδικής κακοποίησης. Ο παρουσιαστής παραδέχθηκε τρεις κατηγορίες τον Ιούλιο του 2024 και καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε εξάμηνη φυλάκιση με αναστολή δύο ετών.

Ανησυχία στο εσωτερικό του οργανισμού

Πηγές εντός του BBC υποστηρίζουν ότι η διοίκηση αποφεύγει να ενεργεί αποφασιστικά απέναντι σε σοβαρές καταγγελίες, προκειμένου να προστατεύσει τη φήμη του οργανισμού. Αυτή η τακτική, λένε, έχει επανειλημμένα στραφεί εναντίον του, καθώς οι αποκαλύψεις προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη ζημιά.

Ο διευθυντής προγραμμάτων του BBC News, Τζον ΜακΆντριου, απέστειλε πρόσφατα εσωτερική επιστολή στους εργαζόμενους προειδοποιώντας τους να μην κοινοποιούν «ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για συναδέλφους χωρίς τη συγκατάθεσή τους».

Τέλος, εκπρόσωπος του οργανισμού, ερωτηθείς για τις συγκεκριμένες καταγγελίες, δήλωσε ότι «το BBC διαθέτει ισχυρές διαδικασίες για τη διασφάλιση των προτύπων του», αποφεύγοντας να σχολιάσει περαιτέρω. Επιβεβαίωσε πάντως ότι ο άνδρας που βρίσκεται στο επίκεντρο των καταγγελιών έχει αποχωρήσει από το δίκτυο.

Πηγή:DailyMail