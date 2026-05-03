Ένα βίντεο κάνει το γύρω του διαδικτύου εδώ και μερικές ώρες όπου tiktokers και Eurovision fans αναλύει τους λόγους που ο Akylas είναι πιθανόν να βγει πρώτος και μας αποκαλύπτει μερικές συμπτώσεις που κάποιοι μπορεί να μην είχαμε σκεφτεί!

Το ζώδιο:

Δεν είναι μόνο ο Ακύλας Υδροχόος (για όσους δεν το θυμούνται είχε γενέθλια στις 11 Φεβρουαρίου, την ημέρα δηλαδή που έγινε ο ‘Α εθνικός ημιτελικός στην χώρα μας στον οποίο διαγωνιζόταν ο ίδιος). Είναι η ίδια η ιστορία της Ελλάδας στον θεσμό που φαίνεται να δονείται σε αυτή τη συχνότητα. Η μοναδική νικήτρια με τη σημαία της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό, η Έλενα Παπαρίζου, ανήκει επίσης στο ζώδιο του Υδροχόου. Αλλά και η ίδια η Ελλάδα (ως κράτος από την 3η Φεβρουαρίου 1830)είναι επίσης Υδροχόος. Το γεγονός ότι το «Ferto» εκπροσωπείται από έναν καλλιτέχνη με το ίδιο ακριβώς αστρολογικό DNA, μοιάζει με ένα κοσμικό κλείσιμο του ματιού που περιμέναμε 21 ολόκληρα χρόνια.

Το 2005:

Δεν είναι μόνο ο αστρολογικός χάρτης της Ελλάδας σε συνδυασμό με τον Ακύλα που θυμίζει την Eurovision του 2005. Φέτος, στον διαγωνισμό συμμετέχει ένα συγκρότημα που βρισκόταν στη σκηνή της Eurovision και το 2005 – τη χρονιά που η Ελλάδα κατέκτησε την κορυφή. Πρόκειται για τις Vanilla Ninja που φέτος συμμετέχουν με την Εσθονία και το τραγούδι «Too epic to be true», ενώ τη χρονιά που κέρδισε η Ελλάδα συμμετείχαν με την Ελβετία και το «Cool Vibes».

Ίσως λοιπόν, η παρουσία τους φέτος δεν είναι απλή σύμπτωση, αλλά ένας «χρονικός σύνδεσμος» που ενώνει το χρυσό παρελθόν του Κιέβου με το παρόν στην Βιέννη.

Ο μαγικός αριθμός «4»

Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που σε ακολουθούν. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην 4η θέση του ‘Α Ημιτελικού στην Βιέννη, την ίδια ακριβώς θέση που είχε και στον εθνικό ημιτελικό στην Ελλάδα. Στην αριθμολογία, το 4 συμβολίζει τη σταθερότητα και τη θεμελίωση. Όταν ένας αριθμός επαναλαμβάνεται με τέτοια ακρίβεια σε κομβικές στιγμές, θα έλεγε κανείς πως παύει να είναι στατιστική και γίνεται οιωνός.

Τα χρώματα της σημαίας των νικητών της Eurovision

Αν κοιτάξει κανείς τον χάρτη των νικητών μετά την εποχή του Covid – 19, θα διακρίνει ένα μοτίβο που τρομάζει με την ακρίβειά του: οι χώρες που κερδίζουν μοιράζονται τα ίδια χρώματα στη σημαία τους, σαν μια κλειστή λέσχη τροπαιούχων. Είχαμε τη νίκη της Ουκρανίας (μπλε-κίτρινο) το 2022, την οποία διαδέχθηκε το 2023 η Σουηδία (μπλε-κίτρινο). Στη συνέχεια, το σερί πέρασε στο λευκό-κόκκινο, με την Ελβετία το 2024 να παίρνει τη σκυτάλη και την Αυστρία να ακολουθεί το 2025.

Φέτος, τα προγνωστικά και τα στοιχήματα μέχρι στιγμής έχουν «κλειδώσει» σε δύο μεγάλα φαβορί: τη Φινλανδία και την Ελλάδα. Τι κοινό έχουν; Είναι οι δύο μοναδικές σημαίες στον διαγωνισμό με τον απόλυτο συνδυασμό γαλάζιου και λευκού. Και το πιο ανατριχιαστικό; Η τελευταία φορά που αυτές οι δύο χώρες ήταν σε τέτοιο «momentum» ήταν το 2005 και το 2006, όταν κέρδισαν διαδοχικά η μία μετά την άλλη! Με το «χρωματικό σερί» να δείχνει ξεκάθαρα προς αυτή την κατεύθυνση και τον Ακύλα να συγκεντρώνει όλες τις υπόλοιπες μεταφυσικές συμπτώσεις, η ερώτηση δεν είναι πλέον «αν» μπορεί να κερδίσει, αλλά αν η μοίρα έχει ήδη τυπώσει το όνομά του πάνω στο τρόπαιο.

Το πλήρωμα του χρόνου και ο κύκλος των 21 ετών

Στην ιστορία της Eurovision, τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία για όσους πιστεύουν στην αριθμολογία. Από το χρυσό 2005 της Έλενας Παπαρίζου μέχρι το 2026 του Ακύλα, μεσολαβούν ακριβώς 21 χρόνια. Γιατί αυτός ο αριθμός είναι το «κλειδί» της νίκης;

Ο αριθμός της εκπλήρωσης: Στην αριθμολογία, το 21 θεωρείται ο αριθμός της απόλυτης επιτυχίας και της εκπλήρωσης των στόχων. Είναι η στιγμή που η προσπάθεια χρόνων «καρποφορεί».

Η μαθηματική σύμπτωση: Αν προσθέσουμε τα ψηφία της χρονιάς της μοναδικής μας νίκης (2+0+0+5), το αποτέλεσμα είναι το 7. Σύμφωνα με τη θεωρία των κύκλων, τα μεγάλα γεγονότα επαναλαμβάνονται σε περιόδους που είναι πολλαπλάσια του 7. Το 21 (7+7+7) είναι ο τρίτος και πιο ισχυρός κύκλος και κάπου εκεί ίσως η ιστορία επαναληφθεί.

Λέτε το tiktok να έχει δίκιο;