Μια έκπληξη περίμενε την Ιουλία Καλλιμάνη στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται. Ανάμεσα στο κοινό που διασκέδασε με το πρόγραμα της ήταν και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια, η οποία δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της ανακοίνωσε από μικροφώνου πριν ξεκινήσει το πρόγραμμά της «με ειδοποίησαν ότι είναι κάτω ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου».

@eleftheriosgigour Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή επισκέφτηκε ο Βασίλης Παπακωσταντίνου η ιστορία της Ελληνική ροκ μουσικής Την Ιουλία Καλλιμάνη Παρακολούθησα με πολύ αγάπη το πρόγραμμα της και μετά παραβρέθηκε στο καμαρίνι της και ανταλλάξαμε όμορφες κουβέντες έτσι γράφεται η ιστορία με τους σπουδαίους ανθρώπους Ευχαριστούμε κύριε Παπακωσταντίνου#vasilispapakonstadinou#iouliakallmani#vairal_video#@iouliakallimani_OFFICIAL @Michael Touratzidis ♬ πρωτότυπος ήχος – eleftheriosgigour

Ιουλία Καλλιμάνη: Τραγουδώντας το «Σ’ ακολουθώ» του Παπακωνσταντίνου

Συμπληρώνοντας πως «λέω ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Δεν είναι Πρωταπριλιά αλλά Πρωτομαγιά, δεν γίνεται να είναι ο Παπακωνσταντίνου εδώ μέσα».

Στη συνέχεια η Ιουλία Καλλιμάνη τραγούδησε το «Σ’ ακολουθώ» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, με την ίδια μετά το τέλος της ερμηνείας της να λέει «ό,τι μπορούμε κάνουμε.»

Στο τέλος της βραδιάς ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου βρέθηκε στο καμαρίνι της τραγουδίστριας και συνομίλησαν.

Η Ιουλία Καλλιμάνη μετά τις εμφανίσεις της στο Tokyo ετοιμάζεται για τη μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία της σε πολλά σήμεια της Ελλάδας.

