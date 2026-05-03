Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes διεύρυνε το προβάδισμά του για την κατάκτηση του φετινού τίτλου έναντι του συναθλητή του Τζορτζ Ράσελ, μετά την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο Γκραν Πρι του Μαϊάμι.

Ο νυν πρωταθλητής Λάντο Νόρις είχε έναν καθαρό αγώνα με την αναβαθμισμένη McLaren του και τερμάτισε 3,264 δευτερόλεπτα πίσω από τον Αντονέλι.

Ο Όσκαρ Πιάστρι αντιμετώπισε τον Σαρλ Λεκλέρκ στους τελευταίους γύρους του αγώνα και κατέκτησε την τρίτη θέση.

Το χαοτικό ξεκίνημα του GP του Μαϊάμι οδήγησε σε δύο μεγάλα περιστατικά στον έκτο γύρο, καθώς ο Isack Hadjar χτύπησε στις μπαριέρες στη στροφή 15. Λίγο αργότερα, ο Pierre Gasly χτυπήθηκε από τον Liam Lawson στη στροφή 17 και κύλησε στις μπαριέρες, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί το αυτοκίνητο ασφαλείας.