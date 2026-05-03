Η Τουρκία και η πίστα Istanbul Park της Κωνσταντινούπολης επιστρέφει στο ημερολόγιο της Formula 1 από το 2027 για τουλάχιστον πέντε χρόνια, σύμφωνα με τελευταία ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας. Μια πίστα που επανέρχεται μετά από πολλές προσπάθειες της γειτονικής χώρας, για την επάνοδο στο κορυφαίο άθλημα, μετά από απουσία πέντε ετών.

Το Γκραν Πρι Τουρκίας διεξήχθη τελευταία φορά το 2021, με τον Λιούις Χάμιλτον να εξασφαλίζει το έβδομο Πρωτάθλημα Οδηγών στον αγώνα το 2020 – ισοφαρίζοντας το ρεκόρ όλων των εποχών του Μίκαελ Σουμάχερ . Το 2021 είχε κερδίσει ο Βάλτερι Μπότας.

Η Τουρκία έχει φιλοξενήσει εννέα Γκραν Πρι και είναι ένας τόπος που αγαπούν ομάδες, οδηγοί και οπαδοί.

Ο Βραζιλιάνος οδηγός Φελίπε Μάσα κατέχει το ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες στο Istanbul Park, κατακτώντας τρεις συνεχόμενες νίκες μεταξύ 2006 και 2008 οδηγώντας για τη Ferrari.

Αγώνας στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο ημερολόγιο της Formula 1 το 2005 , με το συγκεκριμένο γκραν πρι να αποκτά γρήγορα τη φήμη μιας από τις πιο τεχνικά απαιτητικές πίστες του πρωταθλήματος. Το μήκος των 5,33 χιλιομέτρων παρουσιάζει δύσκολες υψομετρικές αλλαγές που προκαλούν τόσο την ικανότητα του οδηγού όσο και την απόδοση του αυτοκινήτου.

Οι υπεύθυνοι της Formula1 πιστεύουν ότι ο συγκεκριμένος αγώνας θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τους οπαδούς του αθλήματος. Σήμερα, Η Formula 1 έχει περισσότερους από 19 εκατομμύρια οπαδούς και πάνω από 7,5 εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ακόλουθοι στο Instagram έχουν αυξηθεί κατά 25% σε ετήσια βάση και οι προβολές στο YouTube έχουν αυξηθεί κατά 107%.

Ο Στέφανο Ντομενικάλι, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Formula 1, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιστρέψουμε στην απίστευτη και ζωντανή πόλη της Κωνσταντινούπολης από το 2027 για να ενθουσιάσουμε όλους τους οπαδούς μας στην Τουρκία και σε όλο τον κόσμο σε μία από τις πιο συναρπαστικές και απαιτητικές πίστες της Formula 1».