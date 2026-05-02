Σε ηλικία 59 ετών πέθανε ο ο Ιταλός αθλητής Αλεσάντρο Ζανάρντι, πρώην οδηγών των αγώνων της Formula 1 αλλά και παραολυμπιονίκης στην παρά-ποδηλασία.

Τον αιφνίδιο θάνατο του αθλητή έκανε γνωστό η οικογένεια του με ανακοίνωση της: “Με βαθιά θλίψη η οικογένεια ανακοινώνει τον θάνατο του Αλεσάντρο Ζαναρντί, ο οποίος επήλθε αιφνιδίως χθες το βράδυ, 1η Μαΐου. Ο Άλεξ έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από την αγάπη της οικογένειας και των φίλων του.”

Η ιστορία του Άλεξ Ζανάρντι είναι συνταρακτική. Πρόκειται για έναν Ιταλό οδηγό αγώνων που μεταξύ άλλων έτρεξε με τα χρώματα των Williams, Lotus, Jordan στη F1 και έχασε τα πόδια του σ’ ένα φρικτό ατύχημα το 2001 στο Lausitzring με Champ Car.

Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2001 σε ένα τρομακτικό ατύχημα η καριέρα του στα μονοθέσια ολοκληρώθηκε.

Έμεινε ζωντανός έστω κι αν έχασε τα πόδια του, για να επιστρέψει στη γυναίκα της ζωής του, τη Ντανιέλα και το μονάκριβο γιο τους, Νικολό.

Ύστερα από 4 μέρες σε φαρμακολογικό κώμα, περίπου 15 εγχειρήσεις και 6 εβδομάδες νοσοκομείου, ο Alex Zanardi ξεκίνησε τη νέα του πορεία, δείχνοντας σε όλο τον κόσμο τον αληθινό του χαρακτήρα που οι περισσότεροι από εμάς υποψιαζόμασταν αλλά δεν γνωρίζαμε μέχρι εκείνη την στιγμή.

Μετά από σειρά επεμβάσεων ο Ζανάρντι επέστρεψε στους αγώνες το 2003. Οδήγησε 13 γύρους στην πίστα που λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του.

Μετά ασχολήθηκε με τη χειροκίνητη ποδηλασία αφού δεν είχε ποδια! Τερμάτισε τέταρτος στο μαραθώνιο της Νέας Υόρκης το 2007 και αποφάσισε να διεκδικήσει τη συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.