Στην Ίμολα την Πρωτομαγιά του 1994 γράφτηκε η πιο θλιβερή ιστορία της Formula1 . O Βραζιλιάνος πιλότος Aιρτον Σένα οδήγησε το εκτός ελέγχου μονοθέσιο του με ταχύτητα 217 χλμ./ώρα στον προστατευτικό τοίχο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

Μετά το θάνατο του Αιρτον η ιταλική πίστα, όντας καταραμένη, άλλαξε και πάλι διαμόρφωση προκειμένου να έλθει στη τελική της μορφή που έχει σήμερα. Οι δύο θάνατοι στην πίστα της Ίμολα, του Ρατζενμπέργκερ, μια ημέρα πριν τον χαμό του Σένα αποτέλεσαν τον «σεισμό» που ταρακούνησε την Formula1 και τους θεσμούς να μην ξαναχάσουν άδικα πιλότους. Οι πίστες έγιναν πιο ασφαλείς, ενώ στην Ίμολα που κόστισε τη ζωή σε δυο οδηγούς επανασχεδιάστηκαν οι στροφές Ταμπουρέλο και Βιλνέβ. Η Ίμολα άναψε το πράσινο φως ώστε τα μονοθέσια να γίνουν πιο ασφαλή, με νέους κανονισμούς, που θα προστάτευαν τους πιλότους από τις κακοτοπιές και τις παραλείψεις του παρελθόντος.

Σήμερα, συμπληρώνoνται 32 χρόνια από την μαύρη ημέρα, που ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έζησε την απώλεια του Αιρτον Σένα, του πιλότου που προφήτεψε έως και τον θάνατο του.

Την 1η Μαΐου 1994, ο θρύλος της Βραζιλίας, ο «μάγος» των μονοθεσίων στην F1, έφυγε από τη ζωή όπως ο ίδιος είχε αποκαλύψει και προφητέψει το τέλος του: «Όλα είναι θέλημα Θεού και κατευθυνόμενα από Εκείνον», σα να γνώριζε τι θα συντελεστεί!

Η αλληλουχία απωλειών ξεκίνησε την Παρασκευή 30 Απριλίου 1994 , με το θάνατο του Αυστριακού πιλότου Ρόλαντ Ρατσενμπέργκερ στο θλιβερό Γραν Πρι του Σαν Μαρίνο στην πίστα της Ίμολα, όπου σημειώθηκαν δύο τραγικοί θάνατοι.

Τραγική ειρωνεία: Το ατύχημα του Ρόλαντ Ρατζενμπέργκερ προκάλεσε την επανασύσταση του σωματείου των οδηγών της F1, με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας στα μονοθέσια, με πρόεδρο τον Άιρτον Σένα, λίγα εικοσιτετράωρα πριν σκοτωθεί!

O πιλότος με τις περισσότερες νίκες στην Ίμολα τις κατέχει ο Μίκαελ Σουμάχερ. Η πίστα του ιταλικού βορρά φιλοξένησε αγώνα της Formula1 το 1980, ενώ συνολικά έχουν διεξαχθεί 30 γκραν πρι. Από το 2006 έως και το 2019 η Ίμολα σταμάτησε να φιλοξενεί αγώνες, ενώ η πανδημία ήταν η αφορμή ώστε η πίστα να μπει και πάλι στο καλεντάρι.

Αποτελείται από 12 αριστερές στροφές και εννιά δεξιές, όπου οι πιλότοι για κάθε γύρο πρέπει να διανύσουν 4.9 χιλιόμετρα με τη συνολική απόσταση του αγώνα να ανέρχεται στα 309.04 χιλιόμετρα, ή πιο απλά 63 βασανιστικούς γύρους.