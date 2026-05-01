Μια σημαντική οικονομική βοήθεια για συνταξιούχους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, προσφέρει ο e-ΕΦΚΑ μέσω του επιδόματος «συμπαράστασης ετέρου προσώπου». Πρόκειται για μια παροχή κοινωνικής προστασίας που στοχεύει στη στήριξη ατόμων με βαριά αναπηρία και αυξημένες ανάγκες καθημερινής φροντίδας.

Η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους που χρειάζονται συνεχή βοήθεια από τρίτο πρόσωπο για την κάλυψη βασικών αναγκών, λειτουργώντας ουσιαστικά ως προσαύξηση της σύνταξης.

Ο σκοπός του επιδόματος

Το επίδομα «συμπαράστασης ετέρου προσώπου» έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει μέρος των αυξημένων εξόδων που προκύπτουν από τη συνεχή φροντίδα ανθρώπων με σοβαρές κινητικές δυσκολίες ή βαριές μορφές αναπηρίας.

Η καταβολή του γίνεται μόνο εφόσον υπάρχει επίσημη πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), τα οποία αξιολογούν τόσο το ποσοστό αναπηρίας όσο και την ανάγκη διαρκούς υποστήριξης από τρίτο άτομο.

Η παροχή θεωρείται κρίσιμη για χιλιάδες οικογένειες, καθώς οι ανάγκες φροντίδας συνεπάγονται συχνά υψηλά μηνιαία κόστη για βοήθεια στο σπίτι, ιατρική παρακολούθηση και καθημερινή υποστήριξη.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων που πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις αναπηρίας και ανάγκης φροντίδας.

Στην παροχή μπορούν να ενταχθούν συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν γνωμάτευση που πιστοποιεί την ανάγκη μόνιμης φροντίδας από άλλο πρόσωπο.

Το επίδομα αφορά επίσης τυφλούς συνταξιούχους γήρατος και συνταξιούχους λόγω θανάτου, εφόσον ο ασφαλισμένος είχε υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993.

Ποσά και προσαυξήσεις

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το ασφαλιστικό καθεστώς του δικαιούχου και τα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης.

Για ασφαλισμένους πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993 προβλέπεται προσαύξηση ίση με το 50% της σύνταξης, με ανώτατο όριο τα 671,40 ευρώ.

Για όσους ασφαλίστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, η ενίσχυση ανέρχεται σε σταθερό ποσό ύψους 173,34 ευρώ.

Στην περίπτωση των μισθωτών, υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού με το εξωιδρυματικό επίδομα, με αποτέλεσμα η συνολική ενίσχυση να μπορεί να φτάσει έως και τα 846 ευρώ.

Σε επίπεδο προνοιακών παροχών, το συνολικό ποσό στήριξης ενδέχεται να φτάσει τα 380 ευρώ μηνιαίως.

Σημαντικό είναι ότι το επίδομα παραμένει αφορολόγητο και προστατεύεται από κατασχέσεις, γεγονός που ενισχύει τον κοινωνικό του χαρακτήρα και τη σημασία του για τους δικαιούχους.

Τι ισχύει για τους συνταξιούχους του Δημοσίου

Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου ισχύει διαφορετικό καθεστώς, καθώς δεν χορηγείται το συγκεκριμένο επίδομα με τη μορφή που εφαρμόζεται στον e-ΕΦΚΑ.

Αντί αυτού, προβλέπεται ειδική προσαύξηση στη σύνταξη, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό από 2,5% έως 4,5% επί του βασικού μισθού λοχαγού, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας.

Σε περιπτώσεις πολύ βαριάς αναπηρίας, δηλαδή όταν το ποσοστό φτάνει ή ξεπερνά το 80%, η προσαύξηση αυξάνεται κατά 50%, ενισχύοντας αισθητά το τελικό ποσό.

Ένα ουσιαστικό μέτρο κοινωνικής προστασίας

Το επίδομα «συμπαράστασης ετέρου προσώπου» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία κοινωνικής προστασίας για τους πιο ευάλωτους συνταξιούχους.

Για πολλούς δικαιούχους, η ενίσχυση αυτή λειτουργεί ως βασικό μέσο κάλυψης καθημερινών αναγκών και υποστήριξης, σε μια περίοδο όπου το κόστος φροντίδας και υγειονομικής μέριμνας παραμένει υψηλό.