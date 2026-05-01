Το παραδοσιακό μαγιάτικο στεφάνι είναι ένα έθιμο που συμβολίζει τον κύκλο της ζωής, την ανανέωση της φύσης και την υποδοχή της άνοιξης.

Ακολουθούν τα βήματα για να φτιάξετε το δικό σας:

Υλικά που θα χρειαστείτε

Βάση: Ένα στεφάνι από κληματσίδα (ξερά κλαδιά αμπελιού), σύρμα, ή ακόμα και λυγαριά.

Λουλούδια & Πρασινάδα: Άγρια λουλούδια (παπαρούνες, μαργαρίτες), ήμερα (τριαντάφυλλα), και πρασινάδα όπως φτέρη, κισσός, πεύκο ή ελιά.

Στερέωση: Σπάγκος (φυσικός ή πράσινος) ή σύρμα ανθοκομίας.

Διακόσμηση (προαιρετικά): Κορδέλες.

Βήματα Κατασκευής

Προετοιμασία βάσης: Αν δεν έχετε έτοιμη βάση, φτιάξτε έναν κύκλο από ευλύγιστα κλαδιά (π.χ. ιτιά ή κληματσίδα) και δέστε τον με σύρμα.

Τοποθέτηση πρασινάδας: Ξεκινήστε ντύνοντας τη βάση με τα πράσινα φύλλα (π.χ. φτέρη ή ελιά) χρησιμοποιώντας τον σπάγκο για να τα στερεώσετε.

Προσθήκη λουλουδιών: Προσθέστε τα λουλούδια σε μικρά μπουκέτα, καλύπτοντας τα σημεία που δέσατε την πρασινάδα, για να φαίνεται πλούσιο.

Στερέωση: Βεβαιωθείτε ότι όλα είναι καλά δεμένα, ειδικά αν το στεφάνι θα κρεμαστεί σε εξωτερικό χώρο.

Τελικές πινελιές: Προσθέστε κορδέλες και κρεμάστε το στην εξώπορτα.

Μυστικά για να κρατήσει

Σύρμα: Χρησιμοποιήστε σύρμα ανθοκομίας για πιο σταθερό αποτέλεσμα.

Διατήρηση: Για να κρατήσει περισσότερες μέρες, ψεκάζετε τα λουλούδια με νερό καθημερινά.

Συλλογή: Προτιμήστε λουλούδια που αντέχουν, όπως οι μαργαρίτες, και αποφύγετε τα πολύ ευαίσθητα.

Το έθιμο θέλει το στεφάνι να κρεμιέται στην πόρτα την 1η Μαΐου και να παραμένει εκεί μέχρι τον Αύγουστο, οπότε και καίγεται στις φωτιές του Κλήδονα.