Βαθιά θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Διονύση Τσάμη, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από μακροχρόνια προβλήματα υγείας. Ο παλαίμαχος διεθνής μέσος υπήρξε μια εμβληματική μορφή για τον Παναιτωλικό και την ΑΕΚ, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του και στους δύο συλλόγους.

Η ποδοσφαιρική του πορεία στον Παναιτωλικό εκτείνεται σε δύο περιόδους, από το 1960 έως το 1972, με συνολικά 160 συμμετοχές. Το 1972 μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, όπου παρέμεινε για οκτώ χρόνια, πραγματοποιώντας περισσότερες από 215 εμφανίσεις και αποτελώντας βασικό κομμάτι μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης εποχής για την ομάδα, που περιλάμβανε το νταμπλ του 1978 και την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1979.

Υπήρξε μέλος της ιστορικής ομάδας της ΑΕΚ, η οποία υπό την καθοδήγηση του Φράντισεκ Φάντροκ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κύπελλο UEFA 1976–77. Στην αξέχαστη εκείνη ευρωπαϊκή πορεία, η Ένωση αντιμετώπισε ισχυρούς αντιπάλους όπως η Ντιναμό Μόσχας, η Ντέρμπι Κάουντι, ο Ερυθρός Αστέρας και η ΚΠΡ, πριν αποκλειστεί από τη Γιουβέντους.

Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Τσάμης συνέχισε να προσφέρει στο άθλημα από τον πάγκο, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία του Παναιτωλικού σε δύο διαφορετικές περιόδους, το 1996 και το 1998.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η απώλεια του Διονύση Τσάμη, ενός από τους σημαντικούς και αξιόλογους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας τη δεκαετία του ΄70, είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για την Μεγάλη Οικογένεια της ΑΕΚ.

Ο Διονύσης Τσάμης, είχε έρθει στην ΑΕΚ από τον Παναιτωλικό το 1972, σε ηλικία 21 ετών, και φόρεσε τα κιτρινόμαυρα μέχρι το 1980, αγωνιζόμενος στη μεσαία γραμμή. Συμμετείχε σε 216 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και πέτυχε 8 τέρματα. ‘

Ηταν βασικός συντελεστής στη μεγάλη πορεία της ΑΕΚ μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1976-77 και στις κατακτήσεις τίτλων που ακολούθησαν, το νταμπλ 1977-78 και το πρωτάθλημα της σεζόν 1978-79. Ως παίκτης της ΑΕΚ είχε αγωνιστεί δύο φορές στην Εθνική Ανδρών.Η ψυχή και η σκέψη μας, είναι στους δικούς του ανθρώπους.

Να έχουν δύναμη και κουράγιο και να θυμούνται για πάντα τις όμορφες στιγμές μαζί του. Η ΑΕΚ πάντα θα τον νιώθει κοντά της…».

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Η οικογένεια του Παναιτωλικού θρηνεί την απώλεια του Διονύση Τσάμη, ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που ανέδειξε η ομάδα μας, στην οποία έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στα μέσα της δεκαετίας του ‘60.

Διακρίθηκε για το ταλέντο του και μετά από 160 συμμετοχές με τα κυανοκίτρινα μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε με επιτυχία από το 1972 έως το 1980, κατακτώντας τίτλους. Την περίοδο αυτή αποτέλεσε μέλος της Εθνικής ομάδας.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κόρινθο και την Αναγέννηση Άρτας, ενώ μετά το τέλος της καριέρας του υπηρέτησε τον Παναιτωλικό και ως προπονητής.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».