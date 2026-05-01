Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στο Ηράκλειο, έξω από γνωστό μπαρ της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία άτομα, δύο εκ των οποίων φέρονται να κρατούσαν όπλα και ένα τρίτο μαχαίρι, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν έναν 57χρονο αλλοδαπό εργαζόμενο του καταστήματος.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου με τραύμα από μαχαίρι στο αριστερό πόδι. Έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο, καθώς η κατάστασή του δεν κρίθηκε σοβαρή.

Στο σημείο της συμπλοκής, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκε και κάλυκας όπλου, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο χρήσης πυροβόλου κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 23χρονος, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο που έχει ήδη ταυτοποιηθεί, καθώς και ένα τρίτο πρόσωπο, του οποίου τα στοιχεία παραμένουν άγνωστα.