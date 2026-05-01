Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, ανακοίνωσε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026».

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και στοχεύει στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, καθώς και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών της Χίου και των Κυθήρων. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συμβολή των συναρμόδιων Υπουργείων, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Διαδικασία συμμετοχής και φάσεις υλοποίησης

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής από τις 14 έως και τις 18 Μαΐου 2026. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ορίζεται σε 3.000 για το «Chios Pass 2026» και σε 3.600 για το «Kythira Pass 2026».

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις: η πρώτη κατά το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2026 και η δεύτερη από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο 2026. Τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Όροι χρήσης και επιλέξιμες επιχειρήσεις

Η ψηφιακή κάρτα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: διαθέτουν φυσικά τερματικά αποδοχής καρτών (POS), δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και εδρεύουν στους Δήμους Χίου και Κυθήρων, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους ταχυδρομικούς κώδικες.

Ψηφιακή διακυβέρνηση και εποπτεία

Η υλοποίηση της δράσης ανατίθεται στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Δήλωση του Υφυπουργού

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κατσαφάδος τόνισε: «Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια στοχευμένη παρέμβαση στήριξης περιοχών με ιδιαίτερες ανάγκες, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία και τον εγχώριο τουρισμό. Ιδιαίτερα για νησιωτικές περιοχές όπως η Χίος και τα Κύθηρα, η Πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει με σύγχρονα και ευέλικτα εργαλεία, που απαντούν στις προκλήσεις της εποχής, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιακής διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ταχύτητα στη διάθεση των πόρων. Παράλληλα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και δημιουργούμε προϋποθέσεις βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Καλούμε τους πολίτες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα και να στηρίξουν ενεργά τους προορισμούς αυτούς, συμβάλλοντας στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας».