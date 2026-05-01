Ο αυτοαποκαλούμενος «Βασιλιάς της Ελβετίας» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο της χώρας, αφού εκμεταλλεύτηκε ένα νομικό κενό για να αποκτήσει δωρεάν 117.000 τετραγωνικά μέτρα γης.

Ο 31χρονος Jonas Lauwiner έχει δημιουργήσει, όπως ο ίδιος λέει, μια «αυτοκρατορία» καταλαμβάνοντας 148 οικόπεδα χωρίς ιδιοκτήτη σε διάφορα σημεία της Ελβετίας – μεταξύ αυτών και δρόμους που χρησιμοποιούνται σήμερα από κατοίκους.

Η συλλογή αυτή, που αποκτήθηκε απολύτως νόμιμα, περιλαμβάνει 83 τμήματα οδών, γεγονός που του δίνει σημαντική επιρροή στις τοπικές κοινότητες. Η υπόθεση έχει οδηγήσει αρκετά ελβετικά καντόνια να εξετάζουν αυστηρότερη νομοθεσία, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξουν μιμητές.

Σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο, γη που έχει χαρακτηριστεί ως «χωρίς ιδιοκτήτη» μπορεί να διεκδικηθεί δωρεάν, απλώς με μια επιστολή προς το τοπικό συμβούλιο. Τέτοια οικόπεδα είναι σπάνια και συνήθως πρόκειται για εγκαταλειμμένους δρόμους, μικρές δασικές εκτάσεις ή γη που απορρίφθηκε σε κληρονομικές διαμάχες.

Ο Lauwiner, που αυτοανακηρύχθηκε «Βασιλιάς» στα 24 του, αντιλήφθηκε ότι ο παλιός αυτός κανόνας θα μπορούσε να μετατραπεί σε επιχειρηματική ευκαιρία, έπειτα από ενδελεχή έρευνα στα αρχεία ιδιοκτησιών.

Ένας από τους δρόμους που απέκτησε σε οικιστική περιοχή είχε εγκαταλειφθεί από τον κατασκευαστή. Πλέον, χρεώνει τέλη συντήρησης στους κατοίκους που τον χρησιμοποιούν.

Μιλώντας στο Times Radio, δήλωσε: «Είμαι δίκαιος. Δεν κλείνω τους δρόμους και δεν ζητώ υπέρογκα ποσά». Παράλληλα, εξήγησε ότι αποκομίζει κέρδη «πουλώντας το δικαίωμα δόμησης κοντά στους δρόμους μου ή το δικαίωμα διέλευσης για νέα σπίτια».

Ο Lauwiner παρομοίασε τις κινήσεις του με «στρατιωτική εκστρατεία», προσθέτοντας: «Το κάνω ψηφιακά και χωρίς αιματοχυσία».

Αντιδράσεις από αξιωματούχους και νομικές κινήσεις

Οι δραστηριότητές του έχουν εξοργίσει τοπικούς αξιωματούχους, που τον κατηγορούν για κατάχρηση του συστήματος προς ίδιον όφελος. Ο Josef Schuler χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «σκανδαλώδη» σε διαμάχη που αφορούσε έναν από τους δρόμους.

Σύμφωνα με τον Schuler, ο Lauwiner προσφέρθηκε να μεταβιβάσει τον δρόμο δωρεάν στο συμβούλιο, μόνο εφόσον αυτός μετονομαζόταν προς τιμήν του. Διαφορετικά, φέρεται να ζήτησε περίπου 140.700 λίρες.

Ο ίδιος ο σύμβουλος τον κατηγόρησε για «υπερβολική δίψα για εξουσία και ανάγκη αυτοπροβολής». Παράλληλα, ο δικηγόρος Loris Fabrizio Mainardi κινήθηκε νομικά εναντίον του, κατηγορώντας τον για «καταχρηστική εκμετάλλευση», αν και η αγωγή απορρίφθηκε.

Αντίδραση των καντονιών και απάντηση του Lauwiner

Η αυξανόμενη αντιπαράθεση έχει οδηγήσει αρκετά καντόνια, μεταξύ των οποίων και η Βέρνη, να εξετάζουν αλλαγές στη νομοθεσία, ώστε τα δημοτικά συμβούλια να έχουν δικαίωμα πρώτης άρνησης σε εγκαταλειμμένα ακίνητα.

Ο Lauwiner επιμένει πως δεν έχει πράξει τίποτα παράνομο και ότι οι επικριτές του παρανοούν τις προθέσεις του. «Δεν είναι απλώς ένα αστείο. Δημιούργησα κάτι νέο», υποστηρίζει.

Ο «συμβολικός βασιλιάς» και η εικόνα του

Αν και συχνά αποκαλείται «αυτοανακηρυγμένος μονάρχης», ο Lauwiner ισχυρίζεται ότι ο τίτλος προήλθε από τα μέσα ενημέρωσης. «Με ανακήρυξαν τα γερμανικά ΜΜΕ. Είπαν ότι είμαι ο Βασιλιάς της Ελβετίας. Σκέφτηκα, ‘αυτό είναι έξυπνο’», ανέφερε.

Ο ίδιος έχει υιοθετήσει πλήρως την εικόνα του «βασιλιά», ποζάροντας με στρατιωτικές στολές και διατηρώντας την ιστοσελίδα που αποκαλεί «επίσημη ιστοσελίδα του Βασιλιά της Ελβετίας». Η οργάνωσή του περιλαμβάνει Τάγμα Αξίας, «αυτοκρατορική τράπεζα» και αποσυρμένα στρατιωτικά οχήματα, ανάμεσά τους ένα παλιό αμφίβιο άρμα που εκθέτει έξω από το κτίριο που αποκαλεί «παλάτι» του στο Burgdorf.

Παρά τη θεατρικότητα, ο Lauwiner δηλώνει πως δεν έχει πρόθεση να υπονομεύσει το ελβετικό κράτος. «Ξέρω ότι είμαι συμβολικός βασιλιάς. Δεν είμαι ο πραγματικός κυρίαρχος της Ελβετίας», τονίζει.

Προσθέτει, ωστόσο, ότι οι συνταγματικές μοναρχίες «δεν είναι και τόσο κακές, εφόσον ο ηγεμόνας είναι σοφός και έχει εμπειρία ζωής».

Πηγή: Daily Mail