Οι εξαγωγές όπλων της Ελβετίας κατέγραψαν σημαντική αύξηση το 2025, παρά τους περιορισμούς που συνδέονται με την ουδετερότητα της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας (Seco). Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στη ζήτηση από τη Γερμανία.

Όπως αναφέρει το Seco, οι εξαγωγές πολεμικού υλικού αυξήθηκαν κατά 43%, φθάνοντας τα 948,2 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (1,04 δισ. ευρώ), έπειτα από δύο συνεχόμενα χρόνια πτώσης. Η Γερμανία αναδείχθηκε εκ νέου στη μεγαλύτερη αγορά, απορροφώντας εξοπλισμό αξίας 386,4 εκατομμυρίων φράγκων.

Ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 92,4 εκατομμύρια φράγκα, η Ουγγαρία με 63,4 εκατομμύρια, η Ιταλία με 62,2 εκατομμύρια και το Λουξεμβούργο με 47,4 εκατομμύρια. Οι εξαγωγές αφορούσαν κυρίως πυρομαχικά, τεθωρακισμένα οχήματα και ανταλλακτικά για τη Γερμανία, εξαρτήματα κανονιών για την Ιταλία και εξαρτήματα μαχητικών αεροσκαφών για τις ΗΠΑ.

Χαλάρωση περιορισμών και πολιτικές αντιδράσεις

Τον Δεκέμβριο, το κοινοβούλιο ενέκρινε αίτημα του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου για χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές, που είχαν προκαλέσει εντάσεις με χώρες της ΕΕ. Η Γερμανία είχε ζητήσει ήδη από το 2022 να επανεξαγάγει πυρομαχικά ελβετικής προέλευσης, χωρίς επιτυχία.

Ως ουδέτερη χώρα, η Ελβετία απαγορεύει την επανεξαγωγή οπλισμού προς κράτη που βρίσκονται σε ένοπλη σύγκρουση. Η κυβέρνηση ζήτησε ωστόσο να μπορεί να εγκρίνει εξαιρέσεις όταν «εξαιρετικές περιστάσεις το δικαιολογούν». Το κοινοβούλιο πρότεινε κατάλογο 25 χωρών, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και 17 κράτη-μέλη της ΕΕ, που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτή τη ρύθμιση.

Αντιδράσεις κομμάτων και οργανώσεων

Μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, το σοσιαλιστικό κόμμα Verte.e.s και μη κυβερνητικές οργανώσεις που αντιτίθενται στη χαλάρωση των περιορισμών, προχώρησαν σε διαβήματα ζητώντας τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

«Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, μας είπαν ότι η βιομηχανία όπλων τα πήγαινε άσχημα γιατί οι κανόνες μας ήταν πολύ αυστηροί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η βουλευτής των Ελβετών Πρασίνων, Κλάρενς Σολέ. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, τα φετινά στοιχεία δείχνουν ότι ο τομέας «τα πηγαίνει πολύ καλά».

Η Σολέ υπογράμμισε πως το κρίσιμο σημείο αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, «τη δεύτερη χώρα προς την οποία εξάγουμε περισσότερο και που τώρα εμπλέκεται σε συγκρούσεις που είναι παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Επιφυλάξεις για εξαγωγές μετά τη Μέση Ανατολή

Στην ανακοίνωση του Seco διευκρινίζεται ότι κανένα αίτημα για εξαγωγή πολεμικού υλικού προς τις ΗΠΑ δεν έχει εγκριθεί ή απορριφθεί μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.