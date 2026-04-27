Ο υπουργός Άμυνας του Μαλί Σαντιό Καμαρά σκοτώθηκε σε επίθεση που εξαπέλυσαν αντάρτες το Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, ο οποίος επικύρωσε προηγούμενες αναφορές μέσων ενημέρωσης και συγγενών. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Ισά Ουσμάν Κουλιμπαλί, ο Καμαρά έχασε τη ζωή του όταν οι δράστες στοχοθέτησαν το σπίτι του. Η επίθεση χαρακτηρίστηκε ως αιφνιδιαστική και ιδιαίτερα βίαιη.

Την ευθύνη για την ενέργεια ανέλαβε παρακλάδι της Αλ Κάιντα που δραστηριοποιείται στη Δυτική Αφρική, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.