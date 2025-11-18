Ένοπλες δυνάμεις του Μάλι και συνεργαζόμενες πολιτοφυλακές φέρονται να σκότωσαν τουλάχιστον 31 αμάχους σε δύο επιθέσεις στην περιφέρεια Σεγκού, σύμφωνα με έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch – HRW) που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Η περιοχή βρίσκεται υπό τη δράση τζιχαντιστών που συνδέονται με την Αλ Κάιντα.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 2 Οκτωβρίου στο χωριό Καμονά, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 21 άνθρωποι και αρκετά σπίτια πυρπολήθηκαν, όπως αναφέρει το HRW. Η δεύτερη επίθεση έλαβε χώρα στις 13 Οκτωβρίου στο χωριό Μπαλέ, περίπου 55 χιλιόμετρα μακριά, με απολογισμό δέκα νεκρούς.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται μαρτυρίες κατοίκων που είδαν στρατιώτες και πολιτοφύλακες να εκτελούν χωρικούς, αφού προηγουμένως τους κατηγόρησαν ότι συνεργάζονταν με την τζιχαντιστική οργάνωση «Ομάδα Στήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων» (JNIM). Η οργάνωση αυτή, που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, έχει ενισχύσει τη δράση της στο νότιο Μάλι.

Ένας βοσκός, αυτόπτης μάρτυρας που επέζησε, περιέγραψε ότι κρύφτηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι μαζί με τη 9χρονη κόρη του. Όταν βγήκε, εντόπισε 17 πτώματα διάτρητα από σφαίρες, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάλεσε τις αρχές του Μάλι να διερευνήσουν τις δολοφονίες και ζήτησε από την Αφρικανική Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλίες για τον τερματισμό των συγκρούσεων και την απονομή δικαιοσύνης στους υπεύθυνους.

Κλιμάκωση της έντασης στο Μάλι

Τις τελευταίες εβδομάδες, τζιχαντιστές έχουν επιβάλει αποκλεισμό στις εισαγωγές καυσίμων, προκαλώντας τεράστιες ουρές στα πρατήρια και αύξηση των τιμών των γεννητριών ντίζελ. Η κατάσταση έχει επιδεινώσει την καθημερινότητα των πολιτών και έχει εντείνει την αστάθεια στη χώρα.

Πρόσφατα, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπντουλαγέ Ντιόπ απέρριψε ως «εξωφρενικούς» τους ισχυρισμούς ότι οι τζιχαντιστές θα μπορούσαν να καταλάβουν την πρωτεύουσα Μπαμακό, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση παραμένει σε πλήρη έλεγχο της κατάστασης.