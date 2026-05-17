Θλίψη έχει προκαλέσει στην Τουρκία η είδηση του θανάτου του επιχειρηματία Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφού του πρώην υπουργού Εξωτερικών και βουλευτή του AK Parti Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου βρέθηκε με τραύμα από πυροβολισμό στο γραφείο του, που βρίσκεται σε πρατήριο καυσίμων στην περιοχή της Αλάνιας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο επιχειρηματίας εντοπίστηκε μέσα στο γραφείο του και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του παρέμενε κρίσιμη μέχρι τη στιγμή που υπέκυψε στα τραύματά του.

Μετά τον αρχικό εντοπισμό του και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό σήμερα, ο Αϊντίν Τσαβούσογλου δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους του.

Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο υπουργός εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την απώλεια, αποδίδοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.