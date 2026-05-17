Ο Akylas επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη συμμετοχή του στη Eurovision 2026, όπου κατέκτησε τη 10η θέση στον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (16.05.2026) στη Βιέννη. Ο Έλληνας καλλιτέχνης και η αποστολή έφτασαν το μεσημέρι της Κυριακής (17.05.2026) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τους περίμενε πλήθος θαυμαστών.

Η υποδοχή ήταν θερμή, με μικρούς και μεγάλους να κρατούν δώρα και να φωνάζουν το όνομά του. Ένα παιδί του είπε συγκινημένο: «Μην τα παρατάς ποτέ όσα εμπόδια και βρεις μπροστά σου».

Συγκινημένος ο Akylas στις πρώτες του δηλώσεις

Ο Akylas, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν στη φετινή διοργάνωση. «Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί και το απόλαυσα. Είχε μεράκι, τρομερή δουλειά», δήλωσε με δάκρυα στα μάτια.

Παρά την απογοήτευση για το αποτέλεσμα, καθώς η νίκη πήγε στη Βουλγαρία και τη Dara με το τραγούδι «Bangaranga» που είχε άρωμα Ελλάδας, ο καλλιτέχνης τόνισε πως δεν πρόκειται να σταματήσει να προσπαθεί. «Δε θα το βάλω κάτω, δεν το έβαλα ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Επόμενα σχέδια και επιστροφή στις Σέρρες

Ο Akylas εξέφρασε την ανυπομονησία του να επιστρέψει στην πόλη του, τις Σέρρες, και αποκάλυψε ότι ετοιμάζει νέο άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή. «Ανυπομονώ να ξαναπάω στην πόλη μου, τις Σέρρες», ανέφερε συγκινημένος.

Τέλος, ο Γιώργος Καπουτζίδης σχολίασε τη φετινή συμμετοχή λέγοντας: «Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός», προσθέτοντας πως οι πιο όμορφες στιγμές του στη Eurovision ήταν με την Κλαυδία και τον Ακύλα.

Νωρίτερα κατά την επιβίβασή του στο αεροπλάνο για τον γυρισμό στην Ελλάδα, ο Akylas καταχειροκροτήθηκε από τους επιβάτες.