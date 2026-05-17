Ποια είναι η Dara

Γεννημένη το 1998 στη Βάρνα, σε μια παραθαλάσσια πόλη της ανατολικής Βουλγαρίας, η Ντάρα μεγαλώνει ευτυχισμένα μαζί με τον αδελφό της και την αδελφή της, παρά το διαζύγιο των γονιών της, που αποτελεί για εκείνη το πρώτο αγκάθι στην παιδικότητά της.

Από τα 4 χρόνια της βλέπει τα άλλα παιδιά στο νηπιαγωγείο να τραγουδούν ντυμένοι, όπως έχει πει, πριγκίπισσες και κάπου εκεί αποκαλύπτει στη μητέρα της, τον φύλακα άγγελό της, το όνειρό της να ανέβει στη σκηνή, να ερμηνεύσει και να χορέψει.

Η καριέρα της

Μέρα με τη μέρα, το αγοροκόριτσο, που δεν έχει μάθει να το βάζει κάτω, παρά τους φόβους της, ξεκινά να ασχολείται ενεργά με τη μουσική. Σπουδάζει παραδοσιακά φωνητικά σε μουσικό σχολείο και σε ηλικία δεκαεφτά ετών δηλώνει συμμετοχή στο βουλγαρικό X Factor, φτάνοντας μέχρι τον τελικό.

Είναι τότε που θα υποστεί, όπως έχει αποκαλύψει για πρώτη φορά, το σοκ της μοναξιάς, αναγκασμένη να μετακομίσει στη Σόφια, μακριά από τους δικούς της ανθρώπους. Το 2021 αποκτά τεράστια απήχηση στο κοινό ως coach στο The Voice της Βουλγαρίας, κερδίζοντας δύο φορές τον διαγωνισμό με παίκτες που ανήκουν στην ομάδα της Το 2024 συμμετέχει στο Dancing with the Stars της χώρας της, φτάνοντας μέχρι το τελικό.

Το πάθος της με την τελειότητα την κάνει να δουλεύει ασταμάτητα. Μια εσωτερική σύγκρουση που πολλές φορές την οδηγεί σε κρίσεις άγχους, κάτι για το οποίο έχει μιλήσει ανοιχτά. Το τραγούδι της άλλωστε έρχεται να εξορκίσει αυτό ακριβώς, τους όποιους φόβους και να δώσει χώρο στην απόφαση να λειτουργεί κανείς με αγάπη, χωρίς να κρύβεται πίσω από μάσκες Ονειρεύεται μια μεγάλη οικογένεια.

Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της κάτω από άκρα μυστικότητα, ανακοινώνοντας το αργότερα στα social media και δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισε, κατάλαβε ότι είναι ο άντρας της ζωής της.

Αγαπημένες της συνήθειες ο διαλογισμός. Της αρέσει να γράφει στο ημερολόγιό της καθώς και να ξεκινά νωρίς την ημέρα της. Λατρεύει την Ελλάδα και από την αρχή είχε εκφράσει την αδυναμία της και τον θαυμασμό της στην ελληνική συμμετοχή και στον Ακύλα.

«Δεν φοβάμαι να είμαι ο εαυτός μου και ας με κάνει αυτό ευάλωτη», τραγουδάει η Dara, στέλνοντας ένα γενναίο και αποφασιστικό μήνυμα, ότι ακόμα και η ευαλωτότητα δεν είναι αδυναμία, αλλά απόφαση.