Σκηνές που προκάλεσαν αίσθηση εκτυλίχθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου Κροατίας ανάμεσα στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ και τη Ριέκα, με μερίδα οπαδών στις εξέδρες να στοχοποιεί τον Μάρκο Λιβάγια.

Τη στιγμή που στο γήπεδο ακουγόταν το τραγούδι «Freed From Desire», από τις κερκίδες ακούστηκαν συνθήματα με προσβλητικό περιεχόμενο εις βάρος του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ και νυν ποδοσφαιριστή της Χάιντουκ Σπλιτ.

Hajduk’s response to Dinamo and Rijeka fans chanting “Umri Livaja” (“Die Livaja”) during the warm-ups, to the tune of Freed from Desire: “To some, he’s a source of frustration, to us, he’s a generation’s idol. Greetings from Dalmatia!” pic.twitter.com/eE3ONSNbrj — TheCroatian (@TheCroatian_) May 13, 2026

Ο Μάρκο Λιβάγια, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους παίκτες του κροατικού πρωταθλήματος και βασικό στέλεχος της Χάιντουκ, έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο αντίπαλων οπαδών, με το συγκεκριμένο περιστατικό να προστίθεται σε μια σειρά ανάλογων εντάσεων.

Το γεγονός προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, ενώ και η Χάιντουκ Σπλιτ τοποθετήθηκε δημόσια, υπερασπιζόμενη τον ποδοσφαιριστή της και αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο του στην ομάδα.