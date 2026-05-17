Σε δύσκολη περίοδο βρίσκεται η Αλ Νασρ, καθώς λίγες ημέρες μετά την απώλεια σημαντικού βαθμολογικού πλεονεκτήματος απέναντι στην Αλ Χιλάλ, γνώρισε ακόμη μία ήττα που την άφησε χωρίς τίτλο.

Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο ηττήθηκε 1-0 από τη Γκάμπα Οσάκα στον τελικό του AFC Champions League Two, σε ένα αποτέλεσμα που ενίσχυσε την απογοήτευση στο εσωτερικό του συλλόγου.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, που συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, δέχθηκε έντονη κριτική από μερίδα οπαδών, με τη δυσαρέσκεια να γίνεται ολοένα και πιο εμφανής μετά το νέο αρνητικό αποτέλεσμα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, φίλαθλος της Αλ Νασρ εμφανίζεται έξαλλος αποχωρώντας από το γήπεδο, εκφράζοντας δημόσια την απογοήτευσή του και υποστηρίζοντας πως η ομάδα παρουσιάζει χειρότερη εικόνα με τον Ρονάλντο στο ρόστερ.

