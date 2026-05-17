Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε εκτός αγωνιστικών χώρων κάνει τον γύρο του διαδικτύου, υπενθυμίζοντας τη βαθιά σύνδεση των κορυφαίων αθλητών με την κοινωνία.

Ο διεθνής Αργεντινός σταρ, Άνχελ Ντι Μαρία, έγινε το κεντρικό πρόσωπο ενός viral βίντεο, αποδεικνύοντας πως το μεγαλείο ενός αθλητή κρίνεται εξίσου και από το ήθος του.

Στο σχετικό στιγμιότυπο, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός της Ροσάριο Σεντράλ, προσεγγίζει μια ηλικιωμένη γυναίκα που τον περίμενε υπομονετικά.

Αντί για μια τυπική χειραψία, ο Ντι Μαρία την αγκάλιασε θερμά, προσφέροντάς της μια στιγμή ανεκτίμητης αξίας.

Η αυθόρμητη αυτή κίνηση προκάλεσε κύμα θετικών αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες φιλάθλους να εξαίρουν την ταπεινότητα του ποδοσφαιριστή.