Σοκ στη Μόντενα στην Ιταλία έχει προκαλέσει η επίθεση οδηγού αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης, κατά την οποία τραυματίστηκαν σοβαρά πολίτες.

Δύο από τους τραυματίες υποβλήθηκαν σε επέμβαση ακρωτηριασμού των κάτω άκρων ενώ μια γυναίκα 55 ετών παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς παγιδεύτηκε ανάμεσα στο όχημα και τη βιτρίνα καταστήματος. Άλλοι δυο τραυματίες, 52 και 69 ετών, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να ακυρώσει τη σημερινή, προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο και πρόκειται να μεταβεί άμεσα στη Μόντενα.

Την πόλη θα επισκεφθεί, επίσης, και ο πρόεδρος της ιταλικής δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος ευχαρίστησε τους πολίτες που συνέβαλαν στη σύλληψη του δράστη Σαλίμ Ελ Κούντρι. O δήμαρχος της Μόντενα Μάσιμο Μετζέτι δήλωσε ότι ο Ελ Κούντρι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της πόλης του, από το 2022 μέχρι το 2024 παρουσίασε σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας.

Η στιγμή που αφοπλίζουν τον δράστη

Italie / Modena : Luca Signorelli est le héros italien qui a arrêté la folie meurtrière d’un terroriste.pic.twitter.com/NxHcd7B3fg — Nath-K (@KaanNathalie) May 16, 2026

Ο τριάντα ενός ετών δράστης κατηγορείται για «διάπραξη σφαγής» από τις ιταλικές εισαγγελικές αρχές, όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας της χώρας.