Σε εξέλιξη βρίσκεται από το Σάββατο η κρίσιμη διαδικασία υποβολής των ενστάσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026 της ΔΥΠΑ, με τους δικαιούχους να έχουν πλέον ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή τους για να διορθώσουν τυχόν λάθη στην προσωρινή μοριοδότησή τους.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα πρόκειται να κλείσει οριστικά τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, το βράδυ. Αμέσως μετά, τα ειδικά κλιμάκια της ΔΥΠΑ θα ξεκινήσουν τον έλεγχο των ενστάσεων, με στόχο τα οριστικά αποτελέσματα να ανακοινωθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η εξαργύρωση των επιταγών (vouchers).

Το ενδιαφέρον για το φετινό πρόγραμμα άγγιξε επίπεδα ρεκόρ, καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 816.000 αιτήσεις. Όπως αποκάλυψε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, μιλώντας στην ΕΡΤnews, αμέσως μετά την έκδοση των προσωρινών πινάκων το απόγευμα της Παρασκευής, η ιστοσελίδα του οργανισμού δέχθηκε μεγάλη πίεση.

«Είχαμε 1.000.000 επισκέψεις-χτυπήματα. Φτιάξαμε άλλο site που έχει μόνο τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού. Στην ίδια διαδρομή πάνε οι ωφελούμενοι. Έχουμε αναρτήσει μόνο τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού κατηγορία-κατηγορία, ώστε να μην υπάρχει υπερφόρτωση και να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι αυτοί», σημείωσε η κ. Χορμόβα.

Πώς γίνονται οι ενστάσεις

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά πατώντας ΕΔΩ: https://www.dypa.gov.gr/index.html

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς συγκεκριμένη μερίδα αιτούντων. Εντοπίστηκαν 11.000 αιτήσεις από πολίτες με ετήσιο εισόδημα άνω των 80.000€, οι οποίοι απορρίφθηκαν αυτόματα βάσει του νόμου. «Τους παρακαλούμε να μην κάνουν ένσταση. Κάθε αίτημα εξετάζεται από ανθρώπινο δυναμικό και οι άσκοπες ενστάσεις θα καθυστερήσουν την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων για όλο τον κόσμο», τόνισε η κ. Χορμόβα.