Ανακοινώνονται αύριο Παρακσυεή (15/5) από την ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα των ωφελούμενων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Υπηρεσίας.

Οι πίνακες με τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες που υπέβαλαν αίτηση, να διαπιστώσουν αν εξασφάλισαν μία από τις 300.000 επιταγές για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το ενδιαφέρον για το φετινό πρόγραμμα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καθώς κατατέθηκαν συνολικά 816.646 αιτήσεις. Ο μεγάλος όγκος δεδομένων καθυστέρησε τη διαδικασία ελέγχου, μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων, οδηγώντας σε μικρή αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος.

Μέσω του προγράμματος, οι δικαιούχοι θα λάβουν ένα voucher που προσφέρει έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας. Για το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας προβλέπονται 6 διανυκτερεύσεις, ενώ για περιοχές όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κως, η Σάμος και η Ρόδος, ο αριθμός αυξάνεται σε 10 διανυκτερεύσεις.

Όσοι επιλέξουν προορισμούς στη βόρεια Εύβοια, τη Θεσσαλία και τον Έβρο θα έχουν δικαίωμα για 12 διανυκτερεύσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιδότηση και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των δικαιούχων.

Προτεραιότητα και μοριοδότηση

Η μοριοδότηση δίνει προτεραιότητα σε κοινωνικές ομάδες όπως:

πολύτεκνους,

μονογονεϊκές οικογένειες,

άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ),

μακροχρόνια ανέργους,

νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Λόγω της αυξημένης ζήτησης, η ενεργοποίηση του προγράμματος και η δυνατότητα εξαργύρωσης των επιταγών μεταφέρονται προς τα τέλη Μαΐου, αντί της 18ης του μήνα που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Μετά τη δημοσίευση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική ηλεκτρονική ένσταση εντός της προθεσμίας που θα ανακοινώσει η ΔΥΠΑ τις επόμενες ημέρες.