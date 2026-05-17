Σορός άνδρας εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα Κοζάνης, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για έναν 78χρονο, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το χωριό στις 6 Μαΐου 2026 και έπασχε από άνοια.
Οι πληροφορίες που επικαλείται το kozanimedia.gr αναφέρουν ότι η οικογένεια του ηλικιωμένου ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές για την ανεύρεση της σορού.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα στοιχεία και αναμένεται σύντομα η επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητας.
Μέσα από την εκπομπή του MEGA «Φως στο Τούνελ», οι δικοί του άνθρωποι απευθύνουν δραματική έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι, να βοηθήσει, προκειμένου να βρεθεί ένα ίχνος του αγνοούμενου οικογενειάρχη εμπόρου.
«Ξυπνήσαμε εκείνο το πρωί, όπως κάθε μέρα. Ήπιαμε μαζί τον καφέ μας και βγήκαμε στην αυλή. Εγώ άπλωνα τα ρούχα και ο σύζυγός μου καθόταν εδώ. Μπήκα για λίγο μέσα να μαγειρέψω και όταν ξαναβγήκα, είχε εξαφανιστεί. Από εκείνη την στιγμή τρελαθήκαμε από την αγωνία μας. Όλο το χωριό βγήκε να τον ψάξει. Μικρά παιδιά φώναζαν στους δρόμους “Στέργιο, πού είσαι;”. Είχαμε ελπίδες ότι θα βρεθεί κάποιο ίχνος, αλλά τίποτα. Την επόμενη μέρα έφεραν και ειδικά σκυλιά, όμως ούτε τότε βρέθηκε κάτι. Είμαστε παντρεμένοι από το 1969. Κάθομαι και κοιτάζω γύρω μου νομίζοντας πως θα τον δω να επιστρέφει. Είναι σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε. Αχ Θεέ μου», λέει σπαρακτικά η σύζυγός του, Σταματία Βλάχου, από την αυλή του σπιτιού τους.
Η εγγονή τους, Σταματία Δανηλοπούλου, πίστευε ότι ο παππούς της θα είχε εντοπιστεί από τις πρώτες κιόλας ώρες. «Έχουμε ένα χωράφι στα Σέρβια, όπου παλαιότερα πήγαινε συχνά και θεωρήσαμε πιθανό να κινήθηκε προς τα εκεί. Ψάξαμε όλους τους δρόμους που θα μπορούσε να ακολουθήσει, αλλά δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του. Ενημερώσαμε αμέσως τους συγχωριανούς μέσω ομάδας στο Viber, κινητοποιήθηκε όλο το χωριό, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και η γιαγιά μου έδωσε κατάθεση. Από τότε ψάχνουμε ασταμάτητα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Από την στιγμή που δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Δεν ξέρουμε τι να σκεφτούμε. Μήπως τον παρέσυρε κάποιο αυτοκίνητο;», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Στην εκπομπή δόθηκε το επίμαχο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, στο οποίο διακρίνεται η ύποπτη αυτή κίνηση που επισημαίνει ο μάρτυρας. Όπως προσθέτει, ακριβώς 30 δευτερόλεπτα αργότερα, από το ίδιο σημείο πέρασε φορτηγό, ο οδηγός του οποίου ανέφερε, πως είδε έναν άνδρα που τα χαρακτηριστικά και τα ρούχα του έμοιαζαν με εκείνα του αγνοούμενου. «Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο κάποιο όχημα να τον χτύπησε. Εύχομαι να βρεθεί ο άνθρωπος και να τελειώσει αυτή η αγωνία για όλους μας. Πρώτα για την οικογένειά του και έπειτα για όλους εμάς που τον γνωρίζουμε και τον αγαπάμε», λέει συγκινημένος.
Τι λέει ο οδηγός του φορτηγού
Η εκπομπή του MEGA εντόπισε και τον οδηγό του φορτηγού, ο οποίος φέρεται να είδε έναν άνδρα που έμοιαζε στον Στέργιο Βλάχο, λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή του. «Εκείνο το βράδυ επέστρεφα από τη δουλειά μου. Ασχολούμαι με μεταφορές και εμπόριο και ερχόμουν από εργοστάσιο στο Βελβεντό. Λίγο πριν βγω στη διασταύρωση με τον κεντρικό δρόμο, μου φάνηκε πως είδα έναν ηλικιωμένο άνδρα να κάθεται ανάμεσα σε ένα εργοστάσιο και ένα κέντρο που λέγεται “Νεράιδα”. Καθόταν ακίνητος και μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν περίπου 10:00 το βράδυ. Σκέφτηκα τι μπορεί να έκανε μόνος του τέτοια ώρα εκεί. Ήταν στη δεξιά πλευρά του δρόμου και έδειχνε φοβισμένος. Λίγο πιο κάτω, περίπου 500 μέτρα μετά, είδα σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου ένα μικρό μαύρο αυτοκίνητο. Υπέθεσα ότι ίσως κάποιος είχε σταματήσει εκεί και δεν έδωσα περισσότερη σημασία», αναφέρει.
Ο ίδιος εξηγεί, πως η απόσταση από το Πλατανόρευμα, το χωριό του αγνοούμενου, μέχρι το σημείο όπου τον είδε, είναι περίπου 10 λεπτά με το αυτοκίνητο. «Όταν γύρισα σπίτι και άνοιξα το κινητό μου, είδα ανάρτηση για την εξαφάνισή του από μία κοπέλα που γνωρίζω από τα Σέρβια. Της έστειλα αμέσως μήνυμα. Την επόμενη ημέρα επικοινώνησα τόσο με τη σύζυγό του, όσο και με τον διοικητή της Αστυνομίας. Ο άνθρωπος που είδα έδειχνε χαμένος. Δεν ξέρω τι άλλο να πω», καταλήγει.