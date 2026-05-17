Η βουλευτής Maxine Waters αρνήθηκε να απαντήσει εάν ένας εκατοντάχρονος θα έπρεπε να επιτρέπεται να υπηρετεί στο Κογκρέσο, κατά τη διάρκεια συνομιλίας της στο Καπιτώλιο με παραγωγό του TMZ, ο οποίος την πίεσε σχετικά με το αν οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι χρειάζονται όριο ηλικίας.

Η 87χρονη βουλευτής υποστήριξε ότι οι ψηφοφόροι θα πρέπει να κρίνουν τους πολιτικούς βάσει της «απόδοσης και της αποτελεσματικότητάς τους» και όχι με βάση την ηλικία τους, καθώς εισερχόταν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

«Οι πολίτες πρέπει να αξιολογούν ποιος αξίζει να βρίσκεται σε δημόσιο αξίωμα με την ψήφο τους, και αυτό είναι όλο», δήλωσε η Waters.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ο παραγωγός του TMZ, Jacob Wasserman, την πλησίασε μετά από συνέντευξη Τύπου της Working Families και τη ρώτησε τι θα απαντούσε στους νεότερους Αμερικανούς που θεωρούν ότι ορισμένοι ηγέτες είναι υπερβολικά ηλικιωμένοι για να παραμείνουν στην εξουσία.

«Τι κάνουν; Τι μπορείτε να τεκμηριώσετε; Για ποιο πράγμα μπορείτε να τους δώσετε εύσημα ή να τους ασκήσετε κριτική;» απάντησε η Waters. «Αν κάνετε ό,τι χρειάζεται για να αξιολογήσετε, τότε μπορείτε να αποφασίσετε».

Όταν ο Wasserman σημείωσε ότι οι ψηφοφόροι πρέπει να κρίνουν τους πολιτικούς από τις πράξεις τους και όχι από την ηλικία τους, εκείνη απάντησε: «Απόδοση και αποτελεσματικότητα».

Αναφορά στον πρόεδρο Τραμπ

Η συζήτηση στη συνέχεια στράφηκε προς τον Πρόεδρο Τραμπ, όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε εάν ένας 80χρονος πρόεδρος είναι «λίγο πολύ μεγάλος», επισημαίνοντας ότι «πολλοί είχαν ενστάσεις για την ηλικία του [Προέδρου Τζο] Μπάιντεν».

Η Waters απέφυγε να σχολιάσει την ηλικία του Τραμπ και αντ’ αυτού επικεντρώθηκε στην πολιτική του πορεία. «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών καταστρέφει τη δημοκρατία μας», είπε. «Έχει δώσει υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν. Εμπλουτίζει τον εαυτό του και την οικογένειά του μέσω της κρυπτονομίσματος».

Κατηγόρησε τον Τραμπ ότι είναι «απόλυτα αφοσιωμένος στην ενδυνάμωση του εαυτού του» και τόνισε ότι οι ψηφοφόροι θα είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν για το μέλλον του.

«Πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται μεταμέλεια για την επιλογή τους, και αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις», ανέφερε. «Στην τελική ανάλυση, ο λαός θα είναι αυτός που θα αποφασίσει ότι αυτός ο πρόεδρος είναι επικίνδυνος και διχαστικός».

Χωρίς ηλικιακά όρια στην πολιτική

Όταν ο Wasserman τη ρώτησε ευθέως αν πρέπει να υπάρχει ηλικιακό όριο για την προεδρία, η Waters απάντησε: «Οι άνθρωποι πρέπει να αξιολογούνται και να κρίνονται με βάση το έργο τους».

Σε επόμενη ερώτηση, για το αν ένας «εκατοντάχρονος αγωνιστής» θα έπρεπε να παραμείνει στο αξίωμα, εκείνη επανέλαβε ότι η απόφαση ανήκει στους πολίτες. «Οι άνθρωποι πρέπει να αξιολογούν ποιος πρέπει να είναι σε δημόσιο αξίωμα με την ψήφο τους, και αυτό είναι όλο», υπογράμμισε.

Η εφημερίδα The Post έχει ζητήσει σχόλιο από τον Λευκό Οίκο.