Η Ίντερ μετρά αντίστροφα για την αναμέτρηση με τη Βερόνα (17/5, 16:00) στο «Μεάτσα», όπου αναμένεται να γιορτάσει με κάθε επισημότητα την κατάκτηση του 21ου πρωταθλήματος στην ιστορία της.

Η σεζόν του Κρίστιαν Κίβου στον πάγκο των «νερατζούρι» εξελίχθηκε ιδανικά, καθώς η ομάδα όχι μόνο επέστρεψε στην κορυφή της Serie A, αλλά πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου, επικρατώντας 2-0 της Λάτσιο στον τελικό.

Το κλίμα στο Μιλάνο είναι πανηγυρικό, με χιλιάδες φίλους της Ίντερ να συγκεντρώνονται έξω από το γήπεδο και να αποθεώνουν την αποστολή κατά την άφιξή της για το παιχνίδι.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Βερόνα, θα ακολουθήσει τελετή απονομής του τροπαίου και των μεταλλίων μέσα στο γήπεδο, ενώ στη συνέχεια οι εορτασμοί θα μεταφερθούν στο κέντρο της πόλης, όπου έχει προγραμματιστεί παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο.

Η διαδρομή θα καταλήξει στην Πιάτσα Ντουόμο, όπου αναμένεται η κορύφωση των πανηγυρισμών, με μαζική συμμετοχή του κόσμου, όπως είχε συμβεί και πριν δύο χρόνια όταν περίπου μισό εκατομμύριο φίλοι της ομάδας είχαν βγει στους δρόμους για τον εορτασμό του 20ού τίτλου.