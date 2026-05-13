Η Ίντερ έχει ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο της Serie A και πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή της στον τελικό του Coppa Italia απέναντι στη Λάτσιο, με στόχο να ολοκληρώσει ιδανικά τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Ο Μάρκο Ματεράτσι, μιλώντας για τη μεγάλη αναμέτρηση στο «Ολίμπικο», χαρακτήρισε την ομάδα του Μιλάνου ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, επισημαίνοντας πως οι «νερατζούρι» διατηρούν υψηλό κίνητρο παρά την εξασφάλιση του πρωταθλήματος.

Όπως υποστήριξε, η εικόνα της Ίντερ στο πρόσφατο 3-0 απέναντι στη Λάτσιο για τη Serie A απέδειξε πως η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου δεν παρουσιάζει σημάδια χαλάρωσης, αλλά παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στους στόχους της.

“Inter will take to the field to dictate the rules because they have the potential. I see Lazio starting a bit hesitant; they might be a bit fearful, but they could have a few opportunities that, if exploited well, could trip up the Nerazzurri.” – 🇮🇹🗣️ Marco Materazzi pic.twitter.com/iV2m8LVP6a — Calcio_FCEN (@CalcioFc_EN) May 13, 2026

Παράλληλα, ο παλαίμαχος διεθνής αμυντικός αναφέρθηκε και στην πορεία της Λάτσιο, λέγοντας: «Θα πρέπει να είναι υπερήφανοι για το μονοπάτι που διάνυσαν μέχρι να φτάσουν στον τελικό (σ.σ. απέκλεισε κατά σειρά τις Μίλαν, Μπολόνια και Αταλάντα).

Στην αρχή της σεζόν δεν υπήρχε άνθρωπος που να στοιχημάτιζε 1 ευρώ ότι θα έφταναν στον τελικό αλλά έχουν έμπειρο προπονητή.

Τώρα θα πρέπει να κάνει τους παίκτες του να πιστέψουν ότι μπορούν να καταφέρουν και τη νίκη στον τελικό. Σε ένα μονό ματς τα πάντα μπορούν να συμβούν».